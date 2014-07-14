《中国报摘》--中国证券报7月14日

标题新闻：俄罗斯副总理称准备维持当前原油产量，但若油价无下跌风险则或增产－国际文传电讯社
俄罗斯副总理德沃尔科维奇 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
* 头版头条:
--中国6月金融运行数据本周将公布。业内预计，6月新增人民币贷款或达万亿左右，上半年信贷环境总体宽松。下半年货币政策仍将稳健偏松，全年信贷有望超过去年达到10万亿元左右。
* 其他:
--数据显示，7月初以来，部分RQFII-ETF出现大额申购，南方A50和博时FA50成为主要目标，业内人士认为，部分RQFII-ETF申购量激增，说明海外资金看好A股并借道ETF投入A股市场。
--国家机关事务管理局、财政部等部门联合公布公务用车新能源化方案，明确了政府机关和公共机构公务用车“新能源化”的时间表和路线图；明确提出时间为2014年至2016年，购买的新能源汽车占当年配备更新总量的比例不低于30%。
--中国建筑 公告称，2014年前6个月的期间建筑业务累计新签合同额约7,200亿元人民币，同比增长9.7%；地产业务累计销售额近700亿元。
--新华保险董事长康典近日表示，投资养老产业的商业模式还在审慎探索的过程中，希望能找出可复制的商业模式。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 吴芳; 审校 曾祥进)
俄罗斯副总理德沃尔科维奇 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透4月25日 - 全球最大的建筑和矿山机械生产商卡特彼勒公布，季度营收增长3.8%，得益于各项业务的需求提升。 归属于普通股股东的第一季获利降至1.92亿美元，或每股0.32美元，上年同期为2.71亿或0.46美元。 扣除重组成本，卡特彼勒第一季每股盈余1.28美元，上年同期为0.64美元。 总营收增至98.2亿美元，上年同期为94.6亿美元。 卡特彼勒股价周二盘初急升7%，报103.54美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
波罗的海海岬型船运价指数跌13点，或0.73%，报1,767点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降81美元，报12,879美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。