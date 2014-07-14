《中国报摘》--中国证券报7月14日

--国家机关事务管理局、财政部等部门联合公布公务用车新能源化方案，明确了政府机关和公共机构公务用车“新能源化”的时间表和路线图；明确提出时间为2014年至2016年，购买的新能源汽车占当年配备更新总量的比例不低于30%。