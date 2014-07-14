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亚洲 | 2014年 7月 14日 星期一 08:11 BJT

《中国报摘》--中国证券报7月14日

* 头版头条:

--中国6月金融运行数据本周将公布。业内预计，6月新增人民币贷款或达万亿左右，上半年信贷环境总体宽松。下半年货币政策仍将稳健偏松，全年信贷有望超过去年达到10万亿元左右。

* 其他:

--数据显示，7月初以来，部分RQFII-ETF出现大额申购，南方A50和博时FA50成为主要目标，业内人士认为，部分RQFII-ETF申购量激增，说明海外资金看好A股并借道ETF投入A股市场。

--国家机关事务管理局、财政部等部门联合公布公务用车新能源化方案，明确了政府机关和公共机构公务用车“新能源化”的时间表和路线图；明确提出时间为2014年至2016年，购买的新能源汽车占当年配备更新总量的比例不低于30%。

--中国建筑 公告称，2014年前6个月的期间建筑业务累计新签合同额约7,200亿元人民币，同比增长9.7%；地产业务累计销售额近700亿元。

--新华保险董事长康典近日表示，投资养老产业的商业模式还在审慎探索的过程中，希望能找出可复制的商业模式。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘　　 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘　　 (整理 吴芳; 审校 曾祥进)
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