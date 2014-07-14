香港金融：金管局上周五共向市场注资105.40亿港元，因港元走强

标题新闻：俄罗斯副总理称准备维持当前原油产量，但若油价无下跌风险则或增产－国际文传电讯社
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路透香港7月14日 - 据路透报价页面 显示，由于港元持续走强，香港金管局上周五共向市场注入105.40亿港元，其中23.25亿元在亚洲交易时段发生。
金管局本月初开始向市场注入港元，为2012年12月来首见。累计迄今，金管局7月1日以来共向市场注入371.15亿港元。在这一次注资后，银行体系总结余周二（15日）增加至2,009.83亿港元。
本地时间上午8:27，港元兑美元 报7.75，停留在强方兑换保证水平。
金管局先前指出，港元需求有所增加,部份反映企业的商业活动所需，包括因近期以港元合并收购活动和派息。而银行人士亦指出，人民币今年以来汇价偏软，亦吸引部份持有人民币的投资者转往港元资产。
根据香港现行的联系汇率制度，港元兑美元的兑换汇率为7.80港元兑1美元。金管局会在7.75港元兑1美元的汇率水平时，从持牌银行买入美元；当触及7.85港元的弱方保证时，会卖出美元，从而让强弱双向的兑换保证能以联系汇率7.80港元为中心点对称地运作。(完)完) (记者 李珊珊; 审校 曾祥进)
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路透4月25日 - 全球最大的建筑和矿山机械生产商卡特彼勒公布，季度营收增长3.8%，得益于各项业务的需求提升。 归属于普通股股东的第一季获利降至1.92亿美元，或每股0.32美元，上年同期为2.71亿或0.46美元。 扣除重组成本，卡特彼勒第一季每股盈余1.28美元，上年同期为0.64美元。 总营收增至98.2亿美元，上年同期为94.6亿美元。 卡特彼勒股价周二盘初急升7%，报103.54美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
波罗的海海岬型船运价指数跌13点，或0.73%，报1,767点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降81美元，报12,879美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。