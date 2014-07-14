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亚洲 | 2014年 7月 14日 星期一 08:49 BJT

香港金融：金管局上周五共向市场注资105.40亿港元，因港元走强

路透香港7月14日 - 据路透报价页面 显示，由于港元持续走强，香港金管局上周五共向市场注入105.40亿港元，其中23.25亿元在亚洲交易时段发生。

金管局本月初开始向市场注入港元，为2012年12月来首见。累计迄今，金管局7月1日以来共向市场注入371.15亿港元。在这一次注资后，银行体系总结余周二（15日）增加至2,009.83亿港元。

本地时间上午8:27，港元兑美元 报7.75，停留在强方兑换保证水平。

金管局先前指出，港元需求有所增加,部份反映企业的商业活动所需，包括因近期以港元合并收购活动和派息。而银行人士亦指出，人民币今年以来汇价偏软，亦吸引部份持有人民币的投资者转往港元资产。

　 根据香港现行的联系汇率制度，港元兑美元的兑换汇率为7.80港元兑1美元。金管局会在7.75港元兑1美元的汇率水平时，从持牌银行买入美元；当触及7.85港元的弱方保证时，会卖出美元，从而让强弱双向的兑换保证能以联系汇率7.80港元为中心点对称地运作。(完)完) (记者 李珊珊; 审校 曾祥进)
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