更正-《全球重要经济事件一览表》--7月14日-7月21日

标题新闻：俄罗斯副总理称准备维持当前原油产量，但若油价无下跌风险则或增产－国际文传电讯社
俄罗斯副总理德沃尔科维奇 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
(7月15日第一则中的“众议院金融服务委员会”有误，更正为“参议院金融委员会”) (除特别说明外，均为GMT时间)
7月14日(一)
法国斯特拉斯堡--欧洲央行总裁德拉吉出席欧洲议会经济与货币事务委员会的季度听证会。
东京--日本央行货币政策会议(至7月15日)。
7月15日(二)
华盛顿--美联储主席叶伦就半年货币政策报告对参议院金融委员会作证(1400)。
伦敦--金融政策委员会(FPC)委员英国央行总裁卡尼、副总裁贝利等就6月金融稳定报告列席财政委员会会议(0900)。
巴黎--法国央行总裁诺亚就信用卡安全年度报告召开新闻发布会(0730)。
悉尼--澳洲央行发布7月货币政策会议记录(0130)。
7月16日(三)
华盛顿--美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦就半年货币政策报告在众议院金融服务委员会进行第二天作证(1400)。
纽约--美国财政部长杰克卢在该市阿尔法资产管理会议(Alpha Asset Management Conference)上讲话(1230)。
洛杉矶--达拉斯联邦储备银行总裁费希尔在南加州大学讲话，主题为“货币政策与马奇诺防线”(1600)。
华盛顿--美联储公布经济形势褐皮书(1800)。
法兰克福--欧洲央行公布题为“欧元的国际角色”的报告。
渥太华--加拿大央行公布关键政策利率声明和货币政策报告。总裁波洛兹就货币政策报告召开新闻发布会(1515)。
斯德哥尔摩--瑞典央行公布7月货币政策会议记录(0730)。
7月17日(四)
美国欧文斯伯勒--圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德在当地一会议上发言，主题为美国经济与货币政策(1735)。
伦敦--英国央行副总裁康利夫在金融报告会议上讲话(0745)。
法兰克福--欧洲央行(ECB)管理委员会会议。计划中无利率声明公布。
悉尼--澳洲央行助理总裁艾迪参加国际金融与监管中心一会议的小组讨论。
芬兰波里--欧洲央行(ECB)管理委员会委员暨芬兰央行总裁利卡宁参加一小组讨论，主题为芬兰经济(1245)。
7月18日(五)
东京--日本央行将发布6月政策会议记录(2350)。
芬兰波里--欧洲央行(ECB)管理委员会委员暨芬兰央行总裁利卡宁参加一小组讨论，主题为房地产(1100)。
7月21日(一)
暂无重要经济事件公布。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
全球重要经济事件一览表
新兴市场重要经济事件预告
美国上市公司业绩公布日程表
金融市场假期一览表
美国重要政经日程
日本重要政经日程
中国重要政经日程
香港重要政经日程
台湾重要政经日程 (编译 洪曦; 审校 白云)
俄罗斯副总理德沃尔科维奇 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透4月25日 - 全球最大的建筑和矿山机械生产商卡特彼勒公布，季度营收增长3.8%，得益于各项业务的需求提升。 归属于普通股股东的第一季获利降至1.92亿美元，或每股0.32美元，上年同期为2.71亿或0.46美元。 扣除重组成本，卡特彼勒第一季每股盈余1.28美元，上年同期为0.64美元。 总营收增至98.2亿美元，上年同期为94.6亿美元。 卡特彼勒股价周二盘初急升7%，报103.54美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
波罗的海海岬型船运价指数跌13点，或0.73%，报1,767点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降81美元，报12,879美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。