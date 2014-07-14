中国债市：项目收益票据开闸，拓展城镇化项目建设融资渠道--报载

标题新闻：俄罗斯副总理称准备维持当前原油产量，但若油价无下跌风险则或增产－国际文传电讯社
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路透上海7月14日 - 中国银行间债市再添创新产品。上海证券报周一报道，从银行间市场交易商协会获悉，中国首单项目收益票据正式注册成功，同日，交易商协会还发布了相关业务指引，标志着项目收益票据正式“开闸”。
报道援引业内人士指，项目收益票据创新性通过城镇化建设项目未来的现金流作为偿债保障，同时将发行主体与地方政府债务隔离，是防范和化解地方政府债务风险的有益尝试。
“项目收益票据是在总结前期支持城镇化建设实践经验基础上，结合国际市政债券先进经验的创新探索，将进一步拓展城镇化项目建设融资渠道，可提升债务融资工具市场对城镇化建设的支持作用。”报道援引协会人士指出。
交易商协会将项目收益票据定义为，非金融企业在银行间债券市场发行的，募集资金用于项目建设且以项目产生的经营性现金流为主要偿债来源的新型债务融资工具。
从发行主体来看，项目收益票据包括但不限于市政、交通、公用事业、教育、医疗等与城镇化建设相关的、能产生持续稳定经营性现金流的项目。
根据银行间债券市场非金融企业项目收益票据业务指引，企业可通过成立项目公司等方式来注册发行项目收益票据，且不应存在任何直接、间接形式的地方政府担保。
**未来可考虑拓展至一般产业类企业**
报道并称，首期注册的是郑州交投地坤实业有限公司项目收益票据，注册金额12亿元人民币，首期拟发行5亿元，据接近协会人士称，该项目为郑州综合交通枢纽地下交通工程（东广场）项目募资，指引规定企业可选择公开发行或非公开定向发行，该首单项目为非公开定向方式发行，由国开行担任牵头主承销商。
未来协会还将进一步丰富非金融企业债务融资产品类型，报道指出，除城建类企业外，未来可考虑将项目收益票据发行主体拓展到一般产业类企业。
此外，项目收益票据也充分面向地方投资人。也就是说，除了传统的银行间市场投资人外，鼓励项目所在地投资人深度参与项目收益票据投资，分享城镇化推进过程中的收益。(完) (发稿 丁淑琴； 审校 林高丽)
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路透4月25日 - 全球最大的建筑和矿山机械生产商卡特彼勒公布，季度营收增长3.8%，得益于各项业务的需求提升。 归属于普通股股东的第一季获利降至1.92亿美元，或每股0.32美元，上年同期为2.71亿或0.46美元。 扣除重组成本，卡特彼勒第一季每股盈余1.28美元，上年同期为0.64美元。 总营收增至98.2亿美元，上年同期为94.6亿美元。 卡特彼勒股价周二盘初急升7%，报103.54美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
波罗的海海岬型船运价指数跌13点，或0.73%，报1,767点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降81美元，报12,879美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。