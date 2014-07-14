《台湾报摘》--工商时报、经济日报7月14日

*工商时报：

--金管会拟开放每年约300万人次来台自由行陆客，透过OBU(国际金融业务分行)、OSU(离境证券业务)和未来的OIU理财，首阶段可能与旅行社合作，推出台湾理财之旅，选定人民币衍生性金融商品、人民币基金及投资型保单为强打商品。

--经济部次长沈荣津与劳动部次长郭芳煜今将就外劳及派遣工议题进行讨论；经济部建议劳动部缩短特定县市外劳取得时程，并合理考虑放宽派遣劳力员额上限至6%门槛或增订排除旺季的弹性条款。

--土银及合库房贷双雄今年房贷业务量可能出现零、甚至负成长。根据土银、合库内部对房贷业务进展的最新情况掌握，两家市占率分居一、二名的行库今年房贷业务量均将进入急冻状态，土银估计到年底房贷业务应会呈现零成长，合库更将出现开行以来的首度负成长。

--去年底投信业者募集债券基金时，已将过去单笔投资一万台币门槛提高至3万台币，今年也有业者响应，配息型债券基金单笔投资门槛最高提高至3,500美元，小额的投资人可能被拒门外。

*经济日报：

--第六次两岸经合会下月登场，金管会不排除争取1,000亿人民币RQFII（人民币合格境外机构投资者）等金融议题与服贸脱勾；9月有机会召开的第四次两岸银行监理合作平台会议(又称〞金银四会〞)，金管会也将争取同省异地支行范围，从福建扩大到广东、江苏，让台资银行在大陆遍地开花。

--个人向资产管理公司或金融机构购买不良债权，向法院声请拍卖并以其债权取得抵押物所有权后再出售，财政部规定须采两段课税，包括取得抵押物与实际处分时，都要报缴所得税。

--民营银行快速攻城掠地，抢食市场大饼，导致八大公股银行的资产规模市占率下滑至49%，首度跌破50%，更创有史以来最低水位，公股银行竞争力出现严重警讯，财金部会将加速推动公公并，扭转颓势。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。