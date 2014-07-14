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亚洲 | 2014年 7月 14日 星期一 09:20 BJT

《新兴市场重要经济事件预告》--7月14日-7月21日

(除特别说明外，均为GMT时间)

7月14日(一)

马卡迪市--世界银行行长金墉到访菲律宾(至7月15日)。金墉将同当地政府官员、市民团体、民间行业以及青年组织人士会面。他还将在菲律宾总统办公室组织的一会议上发言。

7月15日(二)

巴西利亚--巴西央行召开政策货币委员会会议(至7月16日)。

比勒陀利亚--南非央行将召开为期三天的货币政策委员会会议(至7月18日)。

圣地亚哥--智利央行召开货币政策会议(2200)。

7月16日(三)

暂无重要经济事件预告。

7月17日(四)

布达佩斯--匈牙利经济协会和财政委员会会议，发言人包括匈牙利经济部长Mihaly Varga、该国National Bank总裁Gyorgy Matolcsy以及央行总裁Marton Nagy。

比勒陀利亚--南非央行公布利率决定。

开罗--埃及央行召开货币政策委员会会议。

安卡拉--土耳其央行召开货币政策委员会会议。

7月18日(五)

暂无重要经济事件预告。

7月21日(一)

暂无重要经济事件预告。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程 (编译 石冠兰 审校 龚芳)
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