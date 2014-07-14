《新兴市场重要经济事件预告》--7月14日-7月21日

标题新闻：俄罗斯副总理称准备维持当前原油产量，但若油价无下跌风险则或增产－国际文传电讯社
俄罗斯副总理德沃尔科维奇 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
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7月14日(一)
马卡迪市--世界银行行长金墉到访菲律宾(至7月15日)。金墉将同当地政府官员、市民团体、民间行业以及青年组织人士会面。他还将在菲律宾总统办公室组织的一会议上发言。
7月15日(二)
巴西利亚--巴西央行召开政策货币委员会会议(至7月16日)。
比勒陀利亚--南非央行将召开为期三天的货币政策委员会会议(至7月18日)。
圣地亚哥--智利央行召开货币政策会议(2200)。
7月16日(三)
暂无重要经济事件预告。
7月17日(四)
布达佩斯--匈牙利经济协会和财政委员会会议，发言人包括匈牙利经济部长Mihaly Varga、该国National Bank总裁Gyorgy Matolcsy以及央行总裁Marton Nagy。
比勒陀利亚--南非央行公布利率决定。
开罗--埃及央行召开货币政策委员会会议。
安卡拉--土耳其央行召开货币政策委员会会议。
7月18日(五)
暂无重要经济事件预告。
7月21日(一)
暂无重要经济事件预告。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
全球重要经济事件一览表
新兴市场重要经济事件预告
美国上市公司业绩公布日程表
金融市场假期一览表
美国重要政经日程
日本重要政经日程
中国重要政经日程
香港重要政经日程 (编译 石冠兰 审校 龚芳)
俄罗斯副总理德沃尔科维奇 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透4月25日 - 全球最大的建筑和矿山机械生产商卡特彼勒公布，季度营收增长3.8%，得益于各项业务的需求提升。 归属于普通股股东的第一季获利降至1.92亿美元，或每股0.32美元，上年同期为2.71亿或0.46美元。 扣除重组成本，卡特彼勒第一季每股盈余1.28美元，上年同期为0.64美元。 总营收增至98.2亿美元，上年同期为94.6亿美元。 卡特彼勒股价周二盘初急升7%，报103.54美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
波罗的海海岬型船运价指数跌13点，或0.73%，报1,767点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降81美元，报12,879美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。