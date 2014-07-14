中港个股：*ST仪化称重组计划涉及中石化石油工程业务，申请延期复牌

路透上海7月14日 - 已停牌一个半月的中国石化仪征化纤股份有限公司 周一首次公告披露，正在推进的资产重组计划将涉及中国石化集团下属石油工程板块的相关业务和资产。因重组涉及尽职调查和协调事项较多，公司申请延期一个月复牌。

对于重组计划，公告未披露更多细节。此前曾有消息称，中石化旗下石油工程板块拟独立在港上市筹资。

公告表示，由于本次重组涉及的财务审计、资产评估和法律尽职调查工作任务重，协调事项多，中介机构开展工作需要时间较长，难以在原定期限内完成相关工作。同时，*ST仪化和实际控制人仍需要就重组方案有关事项向相关监管部门进一步咨询和沟通，因此难以按预计时间（7月14日）复牌。

自2011年起，中石化集团开始酝酿各板块重组分拆上市，相继成立炼化工程、石油工程、润滑油业务等专业子公司。去年5月，中石化炼化工程 在港发行新股上市，集资139亿港元。今年2月，集团宣布启动油品销售业务板块重组，引入民资实行混合所有制。

中石化石油工程公司是中国石化唯一从事石油工程业务的综合一体化工程承包商和技术服务商，业务遍及全球主要能源开发区域和国家。

汤森路透旗下IFR此前曾报导称，中石化石油工程技术服务有限公司曾向香港联交所提交上市申请,寻求在香港IPO筹资约15亿美元。