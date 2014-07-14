两岸金融：两岸第四次银行监理平台会议有望于9月召开--报载

路透台北7月14日 - 台湾经济日报周一指出，第六次两岸经合会将于下月登场，金管会不排除争取1,000亿人民币额度的RQFII（人民币合格境外机构投资者）等金融议题与服贸脱勾。此外，9月有机会召开的第四次两岸银行监理合作平台会议(金银会)，金管会也将争取同省异地支行范围，从福建扩大到广东、江苏，让台资银行在大陆遍地开花。

报导指出，第六次两岸经合会预备性磋商预计本周在北京举行，由于金融业者多次反映，两岸金融开放措施卡在服贸协议，严重阻碍金融业发展，金融与服贸脱勾传出有可能纳入这次会议议题。

该报导引述一位未具名的金管会高层表示，若预备性磋商会议将金融纳入议题，金管会将积极争取RQFII等与市场准入无关项目，与服贸脱勾，并评估除了RQFII外，还有哪些项目可争取脱勾。

报导也称，目前金银四会有机会在9月召开，至于金证二会及金保二会，金管会也希望能同时段在北京召开，不过这涉及对岸监理首长时间，及双方同意要洽谈的议题等变数，两岸金融三会能否同时召开，目前尚不明朗。