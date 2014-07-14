港报社评：再减辣恐令小商户得不偿失--星岛日报7月14日

立法会今天继续辩论双倍印花税这项楼市「辣招」，有议员提出豁免香港公司和市民3年内自用的非住宅物业交易，预计赞成和反对的票数相当接近。政府早前建议微调「辣招」方便市民换楼自住，已经触发住宅买卖价量齐升；现在议员建议的「减辣」力度更大，如果得到通过，可能刺激工商业用楼价上涨，小商户节省的税款未必能够抵销到楼价上升的额外开支。

政府为楼市降温的三项「辣招」，只余下双倍印花税一招未完成立法程序，买家在签订临时买卖合约时，就要加倍缴付印花税，无论买住宅、工商物业或停车场等都受到规限，以免资金改而炒卖停车场、写字楼、商铺甚至工厦单位，影响小商户生计。

「辣招」之所以「辣」，原因之一是大增买楼成本和炒楼风险，原因之二是采用宁枉毋纵的态度，一些真正有需要买楼的用家，也受到「一竹篙打一船人」的打击。

虽然修订的豁免对象是香港注册公司，但是在香港注册一家公司非常简便，外商很容易透过在港注册分公司来满足豁免条件，因此其「减辣」范围会非常大，并非微调，大削「辣招」威力，形成「大幅减辣」的讯息。

如果这个修订获得通过，现时已呈「减辣」效应的住宅交投炽热，势必蔓延至工商业单位甚至停车场，反过来又会为住宅市场火上加油，各类物业齐因「减辣」加价，不止抵销税项减省，连本来不受双倍印花税影响的首度置业市民都要捱贵楼，得益最大的还是地产商。

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