港报社评：再减辣恐令小商户得不偿失--星岛日报7月14日

标题新闻：俄罗斯副总理称准备维持当前原油产量，但若油价无下跌风险则或增产－国际文传电讯社
俄罗斯副总理德沃尔科维奇 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
立法会今天继续辩论双倍印花税这项楼市「辣招」，有议员提出豁免香港公司和市民3年内自用的非住宅物业交易，预计赞成和反对的票数相当接近。政府早前建议微调「辣招」方便市民换楼自住，已经触发住宅买卖价量齐升；现在议员建议的「减辣」力度更大，如果得到通过，可能刺激工商业用楼价上涨，小商户节省的税款未必能够抵销到楼价上升的额外开支。
政府为楼市降温的三项「辣招」，只余下双倍印花税一招未完成立法程序，买家在签订临时买卖合约时，就要加倍缴付印花税，无论买住宅、工商物业或停车场等都受到规限，以免资金改而炒卖停车场、写字楼、商铺甚至工厦单位，影响小商户生计。
「辣招」之所以「辣」，原因之一是大增买楼成本和炒楼风险，原因之二是采用宁枉毋纵的态度，一些真正有需要买楼的用家，也受到「一竹篙打一船人」的打击。
虽然修订的豁免对象是香港注册公司，但是在香港注册一家公司非常简便，外商很容易透过在港注册分公司来满足豁免条件，因此其「减辣」范围会非常大，并非微调，大削「辣招」威力，形成「大幅减辣」的讯息。
如果这个修订获得通过，现时已呈「减辣」效应的住宅交投炽热，势必蔓延至工商业单位甚至停车场，反过来又会为住宅市场火上加油，各类物业齐因「减辣」加价，不止抵销税项减省，连本来不受双倍印花税影响的首度置业市民都要捱贵楼，得益最大的还是地产商。
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路透4月25日 - 全球最大的建筑和矿山机械生产商卡特彼勒公布，季度营收增长3.8%，得益于各项业务的需求提升。 归属于普通股股东的第一季获利降至1.92亿美元，或每股0.32美元，上年同期为2.71亿或0.46美元。 扣除重组成本，卡特彼勒第一季每股盈余1.28美元，上年同期为0.64美元。 总营收增至98.2亿美元，上年同期为94.6亿美元。 卡特彼勒股价周二盘初急升7%，报103.54美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
波罗的海海岬型船运价指数跌13点，或0.73%，报1,767点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降81美元，报12,879美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。