港报社评：极端化损害香港--文汇报7月14日

标题新闻：俄罗斯副总理称准备维持当前原油产量，但若油价无下跌风险则或增产－国际文传电讯社
俄罗斯副总理德沃尔科维奇 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
财政司长曾俊华昨日在网志表示，对香港社会目前走向极端、难有共识的局面感到忧心。事实上，近日财委会在审议大批经济民生拨款时，极少数激进反对派议员拉布阻挠，正正是社会走向极端的一个缩影。激进反对派人士往往将所有问题都政治化，非黑即白，绑架整个反对派，令到社会更趋对立，最终受害的是广大市民。
在议会极端化之下，市民生计成为了牺牲品。面对激进反对派议员变本加厉的行径，市民须主动发声作出谴责。立法会也须有应对措施，可修改现时财委会的会议程序，阻止议员临时提出大量修订来拖延会议，以免因为几名议员就令议会运作瘫痪，令各项惠民措施未能落实。
香港是一个多元社会，不同人士对政策议题有不同意见是十分正常，关键是如何求取共识，令社会能够前进。现时香港最大的问题是，一些激进人士动辄将问题政治化，非黑即白，绝无回旋余地。就如因拉布未能表决的「三堆一炉」及「厨余处理中心」等环保拨款，固然这些带有厌恶性质的设施不会受到当区居民支持，但垃圾问题关系全港利益，如果继续不依不饶，香港随时面临「垃圾围城」的危机。其实，要减轻设施对周边居民的影响，有不少措施可以考虑，绝非只有否决这个选项。各走极端只会陷入两败俱伤的处境，对香港发展有百害而无一利。
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路透4月25日 - 全球最大的建筑和矿山机械生产商卡特彼勒公布，季度营收增长3.8%，得益于各项业务的需求提升。 归属于普通股股东的第一季获利降至1.92亿美元，或每股0.32美元，上年同期为2.71亿或0.46美元。 扣除重组成本，卡特彼勒第一季每股盈余1.28美元，上年同期为0.64美元。 总营收增至98.2亿美元，上年同期为94.6亿美元。 卡特彼勒股价周二盘初急升7%，报103.54美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
波罗的海海岬型船运价指数跌13点，或0.73%，报1,767点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降81美元，报12,879美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。