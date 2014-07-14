港报社评：极端化损害香港--文汇报7月14日

财政司长曾俊华昨日在网志表示，对香港社会目前走向极端、难有共识的局面感到忧心。事实上，近日财委会在审议大批经济民生拨款时，极少数激进反对派议员拉布阻挠，正正是社会走向极端的一个缩影。激进反对派人士往往将所有问题都政治化，非黑即白，绑架整个反对派，令到社会更趋对立，最终受害的是广大市民。

在议会极端化之下，市民生计成为了牺牲品。面对激进反对派议员变本加厉的行径，市民须主动发声作出谴责。立法会也须有应对措施，可修改现时财委会的会议程序，阻止议员临时提出大量修订来拖延会议，以免因为几名议员就令议会运作瘫痪，令各项惠民措施未能落实。

香港是一个多元社会，不同人士对政策议题有不同意见是十分正常，关键是如何求取共识，令社会能够前进。现时香港最大的问题是，一些激进人士动辄将问题政治化，非黑即白，绝无回旋余地。就如因拉布未能表决的「三堆一炉」及「厨余处理中心」等环保拨款，固然这些带有厌恶性质的设施不会受到当区居民支持，但垃圾问题关系全港利益，如果继续不依不饶，香港随时面临「垃圾围城」的危机。其实，要减轻设施对周边居民的影响，有不少措施可以考虑，绝非只有否决这个选项。各走极端只会陷入两败俱伤的处境，对香港发展有百害而无一利。

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