港报社评：破立会困局，香港政府有责团结各派--经济日报7月14日

标题新闻：俄罗斯副总理称准备维持当前原油产量，但若油价无下跌风险则或增产－国际文传电讯社
俄罗斯副总理德沃尔科维奇 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
对17项包括多项民生议案未能在本立法年度审议，香港政府、建制与泛民都有责任，但各方现只图推卸责任。香港是行政主导，香港政府亦有最大资源，有责团结立会大多数，突破困局。
立法会财委会前天即本立法年度最后一天会议，虽突然开超级快车，不但不再拉布，还极速通过如重建玛丽医院拨款的议案，惟在多次会议拉布延误下，仍有多达17项议案未能赶及审议，当中包括民生项目如低收入津贴、社会项目如「三堆一炉」、经济项目如设立创新科技局等。
即使对议会内建制派，香港政府亦未能团结，最明显的是建制派的自由党，便不时与香港政府唱反调。自由党虽有「唐营」烙印、代表传统工商派，与梁振英政府利益不一致，但香港政府要有效施政，便须能与各方利益有效沟通，包括传统工商派，而非让矛盾尖锐化。
即使泛民主派，亦非铁板一块，泛民固有少数倡议瘫痪立会的激进派议员，但更多的是温和派，并非完全不可商量。可惜，现时香港政府与温和民主派关系亦甚恶劣。香港政府需要的不是只管强硬，而是有政治智慧、胸襟与手腕，争取温和民主派求同存异，避免各走极端。
当然，一只手掌拍不响，还须建制派中的不同派别，以及温和泛民均能放下矛盾，愿意有商有量，但是香港政府明显有主动团结的责任，做到真的只有数名议员碍事的情况。届时，议会内的同侪协力如反制拉布，又或者议会外的公众压力，才能有望制衡极端激进泛民的声音，才有望让议会重拾效率与功能。
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路透4月25日 - 全球最大的建筑和矿山机械生产商卡特彼勒公布，季度营收增长3.8%，得益于各项业务的需求提升。 归属于普通股股东的第一季获利降至1.92亿美元，或每股0.32美元，上年同期为2.71亿或0.46美元。 扣除重组成本，卡特彼勒第一季每股盈余1.28美元，上年同期为0.64美元。 总营收增至98.2亿美元，上年同期为94.6亿美元。 卡特彼勒股价周二盘初急升7%，报103.54美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
波罗的海海岬型船运价指数跌13点，或0.73%，报1,767点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降81美元，报12,879美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。