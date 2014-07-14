港报社评：破立会困局，香港政府有责团结各派--经济日报7月14日

对17项包括多项民生议案未能在本立法年度审议，香港政府、建制与泛民都有责任，但各方现只图推卸责任。香港是行政主导，香港政府亦有最大资源，有责团结立会大多数，突破困局。

立法会财委会前天即本立法年度最后一天会议，虽突然开超级快车，不但不再拉布，还极速通过如重建玛丽医院拨款的议案，惟在多次会议拉布延误下，仍有多达17项议案未能赶及审议，当中包括民生项目如低收入津贴、社会项目如「三堆一炉」、经济项目如设立创新科技局等。

即使对议会内建制派，香港政府亦未能团结，最明显的是建制派的自由党，便不时与香港政府唱反调。自由党虽有「唐营」烙印、代表传统工商派，与梁振英政府利益不一致，但香港政府要有效施政，便须能与各方利益有效沟通，包括传统工商派，而非让矛盾尖锐化。

即使泛民主派，亦非铁板一块，泛民固有少数倡议瘫痪立会的激进派议员，但更多的是温和派，并非完全不可商量。可惜，现时香港政府与温和民主派关系亦甚恶劣。香港政府需要的不是只管强硬，而是有政治智慧、胸襟与手腕，争取温和民主派求同存异，避免各走极端。

当然，一只手掌拍不响，还须建制派中的不同派别，以及温和泛民均能放下矛盾，愿意有商有量，但是香港政府明显有主动团结的责任，做到真的只有数名议员碍事的情况。届时，议会内的同侪协力如反制拉布，又或者议会外的公众压力，才能有望制衡极端激进泛民的声音，才有望让议会重拾效率与功能。

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