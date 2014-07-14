全球金市：金价在四个月高位附近持稳，避险买需予以支撑

以色列周一似乎暂时避免让加沙地带紧张局势升级，不过亦未理会西方要求其与哈马斯停火的呼吁。

据商品期货交易委员会(CFTC)数据，7月8日止当周，对冲基金和基金经理增加黄金和白银期货和期权的多头部位。

市场在等候美国联邦储备理事会(美联储，FED)主席叶伦本周的国会证词，以寻觅有关经济和加息时间的线索。

金矿行业的净对冲仓位自2011年以来首次提高，之前金价大跌令债权人感到担心，但暂时还不大可能重现大量抛售远期黄金的情况。

具有117年历史的白银“定盘价”将在8月寿终正寝，此后芝加哥商业交易所集团(CME Group) 和汤森路透将运作白银指标电子盘，外界广泛认为这将开启贵金属定价的全面改革。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金