全球金市：金价在四个月高位附近持稳，避险买需予以支撑

标题新闻：俄罗斯副总理称准备维持当前原油产量，但若油价无下跌风险则或增产－国际文传电讯社
俄罗斯副总理德沃尔科维奇 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
以色列周一似乎暂时避免让加沙地带紧张局势升级，不过亦未理会西方要求其与哈马斯停火的呼吁。
据商品期货交易委员会(CFTC)数据，7月8日止当周，对冲基金和基金经理增加黄金和白银期货和期权的多头部位。
市场在等候美国联邦储备理事会(美联储，FED)主席叶伦本周的国会证词，以寻觅有关经济和加息时间的线索。
金矿行业的净对冲仓位自2011年以来首次提高，之前金价大跌令债权人感到担心，但暂时还不大可能重现大量抛售远期黄金的情况。
具有117年历史的白银“定盘价”将在8月寿终正寝，此后芝加哥商业交易所集团(CME Group) 和汤森路透将运作白银指标电子盘，外界广泛认为这将开启贵金属定价的全面改革。(完)
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全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
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金属期市 LME库存变化 (编译 李爽 审校 白云/郑茵)
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路透4月25日 - 全球最大的建筑和矿山机械生产商卡特彼勒公布，季度营收增长3.8%，得益于各项业务的需求提升。 归属于普通股股东的第一季获利降至1.92亿美元，或每股0.32美元，上年同期为2.71亿或0.46美元。 扣除重组成本，卡特彼勒第一季每股盈余1.28美元，上年同期为0.64美元。 总营收增至98.2亿美元，上年同期为94.6亿美元。 卡特彼勒股价周二盘初急升7%，报103.54美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
波罗的海海岬型船运价指数跌13点，或0.73%，报1,767点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降81美元，报12,879美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。