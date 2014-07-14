中国个股：中国建筑上半年新获建筑订单同比增10%达7,200亿元

标题新闻：俄罗斯副总理称准备维持当前原油产量，但若油价无下跌风险则或增产－国际文传电讯社
俄罗斯副总理德沃尔科维奇 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透上海7月14日 - 中国最大房地产开发和建筑综合企业集团--中国建筑股份有限公司 周一公布，上半年新获建筑订单7,200亿元人民币，同比增长9.7%；新开工面积达1.6亿立方米，增长33.5%。
不过公司房地产业务受国内房市低迷影响，销售面积和销售额均呈现回落，上半年房地产销售额达682亿元，同比减少13.4%，期末土地储备6,655万平米，新购置土地储备760万平米。
中国建筑旗下房地产业务主要由控股子公司中国海外发展 经营。中国海外发展稍早公布，上半年销售额达730亿港元，同比下跌9%，这是近十年首次出现倒退。
中国建筑上周五收报2.82元。（完）
欲了解详情，可点选上证所公告 here (发稿 林琦; 审校 林高丽)
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路透4月25日 - 全球最大的建筑和矿山机械生产商卡特彼勒公布，季度营收增长3.8%，得益于各项业务的需求提升。 归属于普通股股东的第一季获利降至1.92亿美元，或每股0.32美元，上年同期为2.71亿或0.46美元。 扣除重组成本，卡特彼勒第一季每股盈余1.28美元，上年同期为0.64美元。 总营收增至98.2亿美元，上年同期为94.6亿美元。 卡特彼勒股价周二盘初急升7%，报103.54美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
波罗的海海岬型船运价指数跌13点，或0.73%，报1,767点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降81美元，报12,879美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。