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亚洲 | 2014年 7月 14日 星期一 08:55 BJT

中国个股：中国建筑上半年新获建筑订单同比增10%达7,200亿元

路透上海7月14日 - 中国最大房地产开发和建筑综合企业集团--中国建筑股份有限公司 周一公布，上半年新获建筑订单7,200亿元人民币，同比增长9.7%；新开工面积达1.6亿立方米，增长33.5%。

不过公司房地产业务受国内房市低迷影响，销售面积和销售额均呈现回落，上半年房地产销售额达682亿元，同比减少13.4%，期末土地储备6,655万平米，新购置土地储备760万平米。

中国建筑旗下房地产业务主要由控股子公司中国海外发展 经营。中国海外发展稍早公布，上半年销售额达730亿港元，同比下跌9%，这是近十年首次出现倒退。

中国建筑上周五收报2.82元。（完）

欲了解详情，可点选上证所公告　here (发稿 林琦; 审校 林高丽)
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