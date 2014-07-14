重发-更新版 1-表格：台湾2014年上市公司现金股利发放日程表

标题新闻：俄罗斯副总理称准备维持当前原油产量，但若油价无下跌风险则或增产－国际文传电讯社
俄罗斯副总理德沃尔科维奇 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
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路透台北7月14日 - 台湾上市公司自7月下旬将密集发放现金股利。根据路透初步统计，今年发放最大额现金股利企业为台积电 ，高达777.86亿台币的现金股利，将于8月6日发放。
交易人士表示，现金股利发放将对货币市场资金流动造成较大影响；此外，预料外资在领取现金股利之后，也陆续出现汇出需求。
以下为大型上市公司公布预订发放现金股利的相关细节：
公司名称 现金股利发放 发放日期 除息基准日 每股配发
金额(亿台币) 现金股利
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*台哥大 150.65 7/18 7/5 5.6台币
台塑化 238.15 7/22 7/7 2.5台币
国泰金 179.47 7/23 6/30 1.5台币
台塑 120.95 7/30 7/11 1.9台币
台达电 141.38 7/30 7/10 5.8台币
富邦金 153.50 7/30 6/29 1.5台币
联发科 235.65 7/31 7/12 15台币
宝成 29.44 8/5 7/20 1台币
中信金 55.90 8/5 7/15 0.38台币
台积电 777.86 8/6 7/20 3台币
台化 146.53 8/6 7/12 2.5台币
联电 62.53 8/7 7/13 0.5台币
*远传 122.19 8/8 7/22 3.75台币
矽品 56.09 8/13 7/22 1.8台币
南亚 150.69 8/13 7/15 1.9台币
中华电 351.03 8/27 7/23 4.5251台币
广达 146.78 9/1 8/9 3.8台币
仁宝 43.55 9/4 8/13 1台币
日月光 101.56 -- -- 1.3台币
大立光 38.23 -- -- 28.5台币
兆丰金 138.19 -- -- 1.11台币
台新金 34.23 -- -- 0.42597815台币
第一金 43.27 -- -- 0.5台币
*鸿海 236.32 -- -- 1.8台币
注:1.资料来源为台湾证券交易所及路透计算。
2.*表更新。(完) (记者 高洁如; 审校 林妙容)
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路透4月25日 - 全球最大的建筑和矿山机械生产商卡特彼勒公布，季度营收增长3.8%，得益于各项业务的需求提升。 归属于普通股股东的第一季获利降至1.92亿美元，或每股0.32美元，上年同期为2.71亿或0.46美元。 扣除重组成本，卡特彼勒第一季每股盈余1.28美元，上年同期为0.64美元。 总营收增至98.2亿美元，上年同期为94.6亿美元。 卡特彼勒股价周二盘初急升7%，报103.54美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
波罗的海海岬型船运价指数跌13点，或0.73%，报1,767点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降81美元，报12,879美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。