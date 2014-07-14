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亚洲 | 2014年 7月 14日 星期一 12:41 BJT

重发-更新版 1-表格：台湾2014年上市公司现金股利发放日程表

(重发以去除多余表格)

路透台北7月14日 - 台湾上市公司自7月下旬将密集发放现金股利。根据路透初步统计，今年发放最大额现金股利企业为台积电 ，高达777.86亿台币的现金股利，将于8月6日发放。

交易人士表示，现金股利发放将对货币市场资金流动造成较大影响；此外，预料外资在领取现金股利之后，也陆续出现汇出需求。

以下为大型上市公司公布预订发放现金股利的相关细节：

公司名称 现金股利发放 发放日期 除息基准日 每股配发

金额(亿台币) 现金股利

-------------------------------------------------------------------

*台哥大 150.65 7/18 7/5 5.6台币

台塑化 238.15 7/22 7/7 2.5台币

国泰金 179.47 7/23 6/30 1.5台币

台塑 120.95 7/30 7/11 1.9台币

台达电 141.38 7/30 7/10 5.8台币

富邦金 153.50 7/30 6/29 1.5台币

联发科 235.65 7/31 7/12 15台币

宝成 29.44 8/5 7/20 1台币

中信金 55.90 8/5 7/15 0.38台币

台积电 777.86 8/6 7/20 3台币

台化 146.53 8/6 7/12 2.5台币

联电 62.53 8/7 7/13 0.5台币

*远传 122.19 8/8 7/22 3.75台币

矽品 56.09 8/13 7/22 1.8台币

南亚 150.69 8/13 7/15 1.9台币

中华电 351.03 8/27 7/23 4.5251台币

广达 146.78 9/1 8/9 3.8台币

仁宝 43.55 9/4 8/13 1台币

日月光 101.56 -- -- 1.3台币

大立光 38.23 -- -- 28.5台币

兆丰金 138.19 -- -- 1.11台币

台新金 34.23 -- -- 0.42597815台币

第一金 43.27 -- -- 0.5台币

*鸿海 236.32 -- -- 1.8台币

注:1.资料来源为台湾证券交易所及路透计算。

2.*表更新。(完) (记者 高洁如; 审校 林妙容)
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