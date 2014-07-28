表格：台湾2014年上市公司现金股利发放日程表

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透台北7月28日 - 台湾上市公司近期将密集发放现金股利。根据路透初步统计，今年发放最大额现金股利企业为台积电 ，高达777.86亿台币的现金股利，将于8月6日发放。
交易人士表示，现金股利发放将对货币市场资金流动造成较大影响；此外，预料外资在领取现金股利之后，也陆续出现汇出需求。
以下为大型上市公司公布预订发放现金股利的相关细节：
公司名称 现金股利发放 发放日期 除息基准日 每股配发
金额(亿台币) 现金股利
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台塑 120.95 7/30 7/11 1.9台币
台达电 141.38 7/30 7/10 5.8台币
富邦金 153.50 7/30 6/29 1.5台币
联发科 235.65 7/31 7/12 15台币
宝成 29.44 8/5 7/20 1台币
中信金 55.90 8/5 7/15 0.38台币
台积电 777.86 8/6 7/20 3台币
台化 146.53 8/6 7/12 2.5台币
联电 62.53 8/7 7/13 0.5台币
远传 122.19 8/8 7/22 3.75台币
矽品 56.09 8/13 7/22 1.8台币
南亚 150.69 8/13 7/15 1.9台币
第一金 43.27 8/20 8/9 0.5台币
中华电 351.03 8/27 7/23 4.5251台币
广达 146.78 9/1 8/9 3.8台币
*华硕 144.84 9/3 8/17 19.5台币
仁宝 43.55 9/4 8/13 1台币
*兆丰金 138.19 9/5 8/19 1.11台币
*台新金 34.23 9/5 8/25 0.42597815台币
日月光 101.56 9/19 8/19 1.3台币
大立光 38.23 -- -- 28.5台币
鸿海 236.32 -- -- 1.8台币
注:1.资料来源为台湾证券交易所及路透计算。
2.*表更新。(完) (记者 高洁如；审校 林妙容)
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