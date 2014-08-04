表格：台湾2014年上市公司现金股利发放日程表

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
(新增上市公司发放日程)
路透台北8月4日 - 台湾上市公司近期将密集发放现金股利。根据路透初步统计，今年发放最大额现金股利企业为台积电 ，高达777.86亿台币的现金股利，将于8月6日发放。
交易人士表示，现金股利发放将对货币市场资金流动造成较大影响；此外，预料外资在领取现金股利之后，也陆续出现汇出需求。
以下为大型上市公司公布预订发放现金股利的相关细节：
公司名称 现金股利发放 发放日期 除息基准日 每股配发
金额(亿台币) 现金股利
-------------------------------------------------------------------
宝成 29.44 8/5 7/20 1台币
中信金 55.90 8/5 7/15 0.38台币
台积电 777.86 8/6 7/20 3台币
台化 146.53 8/6 7/12 2.5台币
联电 62.53 8/7 7/13 0.5台币
远传 122.19 8/8 7/22 3.75台币
矽品 56.09 8/13 7/22 1.8台币
南亚 150.69 8/13 7/15 1.9台币
第一金 43.27 8/20 8/9 0.5台币
中华电 351.03 8/27 7/23 4.5251台币
广达 146.78 9/1 8/9 3.8台币
华硕 144.84 9/3 8/17 19.5台币
*彰化银行 46.49 9/3 8/12 0.6台币
仁宝 43.55 9/4 8/13 1台币
兆丰金 138.19 9/5 8/19 1.11台币
台新金 34.23 9/5 8/25 0.42597815台币
*大立光 38.23 9/11 8/27 28.5台币
日月光 101.56 9/19 8/19 1.3台币
*合库金 43.07 10/18 8/25 0.5台币
鸿海 236.32 -- -- 1.8台币
注:1.资料来源为台湾证券交易所及路透计算。
2.*表更新。(完) (记者 高洁如；审校 林妙容)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。