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亚洲 | 2014年 8月 4日 星期一 11:19 BJT

表格：台湾2014年上市公司现金股利发放日程表

(新增上市公司发放日程)

路透台北8月4日 - 台湾上市公司近期将密集发放现金股利。根据路透初步统计，今年发放最大额现金股利企业为台积电 ，高达777.86亿台币的现金股利，将于8月6日发放。

交易人士表示，现金股利发放将对货币市场资金流动造成较大影响；此外，预料外资在领取现金股利之后，也陆续出现汇出需求。

以下为大型上市公司公布预订发放现金股利的相关细节：

公司名称 现金股利发放 发放日期 除息基准日 每股配发

金额(亿台币) 现金股利

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宝成 29.44 8/5 7/20 1台币

中信金 55.90 8/5 7/15 0.38台币

台积电 777.86 8/6 7/20 3台币

台化 146.53 8/6 7/12 2.5台币

联电 62.53 8/7 7/13 0.5台币

远传 122.19 8/8 7/22 3.75台币

矽品 56.09 8/13 7/22 1.8台币

南亚 150.69 8/13 7/15 1.9台币

第一金 43.27 8/20 8/9 0.5台币

中华电 351.03 8/27 7/23 4.5251台币

广达 146.78 9/1 8/9 3.8台币

华硕 144.84 9/3 8/17 19.5台币

*彰化银行 46.49 9/3 8/12 0.6台币

仁宝 43.55 9/4 8/13 1台币

兆丰金 138.19 9/5 8/19 1.11台币

台新金 34.23 9/5 8/25 0.42597815台币

*大立光 38.23 9/11 8/27 28.5台币

日月光 101.56 9/19 8/19 1.3台币

*合库金 43.07 10/18 8/25 0.5台币

鸿海 236.32 -- -- 1.8台币

注:1.资料来源为台湾证券交易所及路透计算。

2.*表更新。(完) (记者 高洁如；审校 林妙容)
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