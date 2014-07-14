港报财经评论：美倘提早加息，市场影响有限--信报7月14日

美倘提早加息，市场影响有限/ 苏子

上周四美国堪萨斯城联储银行行长Esther George表示，根据她自己有关对联储局那些对帮助指导联储局加息时间的方式研究，发现许多已显示联储局最早或会在今年内宣布加息；而她亦表示关注到美国食物价格的不断上升对低收入家庭的冲击。由于Esther在联储局目前并没有投票权，故她的言论及对通胀的担心会较客观及有一定考验价值，令倾向相信她对联储局最快会在今年内加息的观点！不过，即使联储局真的最快在今年内宣布加息，以美息（即联邦基金利率）目前正处于接近零水平来看，加息25%甚至半厘后，仍然与长期不均值的4%差距极大，即资金成本仍极便宜；再加上前联储局主席贝南奇亦曾在私人聚会中坦言指出，美息在其有生之年，难以回升至长期平均值的4%水平，换言之，美息不大可能会因通胀问题而大幅飙升。

因此，即使联储局最快在今年内突然宣布加息，对市场的实质影响，将是极之有限，估计最大的影响，只会集中在心理层面。因此，投资者目前要提防的是，倘若联储局最快在今年内加息后，反而提早消除了市场上一大不明朗因素，而在坏消息获得确认后，美股或因此在市场一片看淡声中更上层楼。美滙升穿50周线可看好有分析指出，从企业获利的角度来看，目前美股的水平，分别较小布殊、列根及克林顿三位前总统任内的高点低估了30%、40%及70%。由此看来，倘若联储局真的在今年内提早加息而触发美股下挫，不应视为熊市来临，长线投资者反而可视之为一个长线趁低吸纳的机会。

一旦美息正式进入加息周期后，预料美元将会成为强势货币而增加美国的购买力，并因此使到原材料价格受到压力，结果反而对全球经济带来正面效果及进一步提高美国企业的获利水平，对经济其实会形成一个良性循环局面。因此，也难怪过去年多以来，美股为何一直在一片退市及将提早加息声言中，仍然可以照升如仪了。看来投资者目前最好还是顺势而行，暂不宜猜测美股由牛转熊的时间。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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