《中国报摘》--其他报纸重要消息7月14日

标题新闻：俄罗斯副总理称准备维持当前原油产量，但若油价无下跌风险则或增产－国际文传电讯社
俄罗斯副总理德沃尔科维奇 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
**上海证券报**
--作为中国房地产研究领域的专家，住建部政策研究中心主任秦虹近日公开发声称，既不同于美国，也不同于日本，中国房地产所处阶段是调整期，但不会崩盘；她还进一步阐述了支持这一结论的一系列论据和三组数据。
--记者获悉，中广核集团与贵州省发改委、能源局签订投资意向协议，拟投资380亿元人民币在贵州铜仁等地建两座核电站，建设时间为从2014年至2020年。
*证券时报**
--大商所近日发通知称，自各期货品种1408合约（无1408合约将自1409合约）开始施行“三步交割法”，即将以往的一次性交割中买卖双方“同时交货、交款”的模式改为“先交货、后选货、再付款”的模式。
--近日，中信建投、国都证券、华鑫证券、中投证券等13家券商获得了全国中小企业股份转让系统做市业务资格，截至目前，已有37家券商获得该资格。
--记者从万达集团了解到，2014年上半年，万达集团总资产达到4,600亿元，同比增长21%；上半年收入920.7亿元，同比增长24%，完成上半年目标的105%。
**人民日报**
--全国首张“网上自动赋码”税务登记证在上海自贸试验区诞生，在全国范围内首次实现税务登记“免审核”。
--广西日前决定用3年左右时间开展西江经济带基础设施建设大会战，总投资6,300多亿元。（完）
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
俄罗斯副总理德沃尔科维奇 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透4月25日 - 全球最大的建筑和矿山机械生产商卡特彼勒公布，季度营收增长3.8%，得益于各项业务的需求提升。 归属于普通股股东的第一季获利降至1.92亿美元，或每股0.32美元，上年同期为2.71亿或0.46美元。 扣除重组成本，卡特彼勒第一季每股盈余1.28美元，上年同期为0.64美元。 总营收增至98.2亿美元，上年同期为94.6亿美元。 卡特彼勒股价周二盘初急升7%，报103.54美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
波罗的海海岬型船运价指数跌13点，或0.73%，报1,767点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降81美元，报12,879美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。