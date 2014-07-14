《中国报摘》--其他报纸重要消息7月14日

**上海证券报**

--作为中国房地产研究领域的专家，住建部政策研究中心主任秦虹近日公开发声称，既不同于美国，也不同于日本，中国房地产所处阶段是调整期，但不会崩盘；她还进一步阐述了支持这一结论的一系列论据和三组数据。

--记者获悉，中广核集团与贵州省发改委、能源局签订投资意向协议，拟投资380亿元人民币在贵州铜仁等地建两座核电站，建设时间为从2014年至2020年。

*证券时报**

--大商所近日发通知称，自各期货品种1408合约（无1408合约将自1409合约）开始施行“三步交割法”，即将以往的一次性交割中买卖双方“同时交货、交款”的模式改为“先交货、后选货、再付款”的模式。

--近日，中信建投、国都证券、华鑫证券、中投证券等13家券商获得了全国中小企业股份转让系统做市业务资格，截至目前，已有37家券商获得该资格。

--记者从万达集团了解到，2014年上半年，万达集团总资产达到4,600亿元，同比增长21%；上半年收入920.7亿元，同比增长24%，完成上半年目标的105%。

**人民日报**

--全国首张“网上自动赋码”税务登记证在上海自贸试验区诞生，在全国范围内首次实现税务登记“免审核”。

--广西日前决定用3年左右时间开展西江经济带基础设施建设大会战，总投资6,300多亿元。（完）