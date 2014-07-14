港报财经评论：股东增减持，股价风向鸡--经济日报7月12日

股东增减持，股价风向鸡/ 林瑞芬

欧诸债务问题又现眼前，港股升势受阻。惟资金流入香港力吸纳A股ETF，后市要看A股是否真的有反弹能力。葡萄牙最大银行之一爆出财务危机，或许只是个别事件，但债市及股市近年的波动性实在太低，一石激起千层浪很容易，见美国周四的恐慌指数（VIX）大涨8.07%就知。

由于国际息口低企成新常态，债市及股市波动性异常低，欧、美等地债务融资成本太低，人们会倾向接受更高的杠杆，而更多的流动性被错误匹配，其结果也可能导致整个体系倾向波动性，情况可以发展得出人意表。不过，目前而言，情况不比2011、2012年坏，一来，在欧洲区仍维持宽松的货币政策，而经济缓慢复苏正待政策推动，欧洲央行本周会议就决定，公布TLTRO（定向长期再融资操作）细则，在2015年3月至2016年6月间将针对增加实体经济贷款量的银行实施6次TLTRO，明确TLTRO最大规模可以达1万亿港元，主要针对私人部分贷款，而不能购买政府债券及按揭贷款抵押支持证券。二来，了解是次葡萄牙银行违约事件。据法兴报告指，出问题的并非BES银行，而是该行控股股东ESI、ESFG等，集团利用银行来发债。欧债危机已引爆过一次，现在所爆也是欧洲金融体系的陈年顽疾，端视葡萄牙收拾残局而定，若没有祸延投资者对其他欧诸国债务，望事件对股市及债市的冲击逐步消减。

说回港股，期指周四收市后随欧洲股市造淡而急回，但昨日午市前可随美股收窄跌幅而回补跌幅。惟午市后，期指升幅收窄，而恒指收报23,233，则跌5点；大市成交额有514亿港元。午市后，欧洲股市开市，由此启示，短期欧债问题为走势的左右。技术上，恒指短期暂触顶于23,626，短期存在波动变数，忌收低23,000楼下。头段指A股ETF近日有被扫货之活动，究竟A股的低估值吸引力，是否已引发国际投资者的部署值得关注。按兵不动14个月的社保基金终于有了动作，6月份在沪市新开1个帐户，总数达到了231个。只是一个太少，但社保基金一向被誉为“股市风向标”，其一举一动都备受市场关注。

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大华继显：今季股市好光景/ 余少文

大市继续偏软，惟见盈喜股继续受追捧，如出现调整，可在业绩公布前出手。大华继显指中国内地第三季会是股市最好时期，沪港通则是第四季催化剂。中国内地股市昨日靠稳，国企指数受制10,400点，全日高低波幅不足86点，最后升11点，收报10,379点，成交额缩减至83亿港元，又是反弹成交缩走势，只有40%主板H股随大市上升，以及有近20%主板H股没有升跌，显示大市处于闷局。而红筹指数升不足1点，收报4,442点，成交额37亿港元，电讯股和汽车股撑住红指。早前已提醒投资者留意盈喜股，山东新华制药 透露上半年盈利可升6.8倍，便刺激股价升4%。并不是建议H股公布盈喜便要追入，因为随时是该段升浪的高位，可能只获微利，甚至乎会“坐艇”，宁可等热潮稍退，股价回吐后才买，然后等业绩公布。至于新药盈利急升，只是去年同期基数偏低，只赚500万人民币，今年首季已赚320万人民币以及同比转亏为盈，故上半年盈喜并不出奇，预期中期赚3,892万至4,142万人民币，但要回到2011年中期赚6,000万人民币，有待努力。

其实盈警股并非不可取，但要计算二季度表现，如上海石化 和东北电气 同时发盈警，但前者料半年亏损1.5亿至1.8亿人民币之间，剔除首季蚀7,300万人民币，第二季蚀0.77亿至1亿人民币之间，亏损扩大；至于东北电半年料亏200万人民币，但首季已蚀350万人民币，即第二季录得盈利，也较去年第二季赚不足70万人民币为佳，也是股价昨日见1年高位的原因。不管如可，追捧盈喜股或盈警股时，要留意及计算第二季业绩，若然半年盈警下第二季业绩是向好，不排除业绩或已见底，反而是值得留意的对象；相反盈喜股只靠首季盈利支撑，第二季表现欠佳，即使发盈喜也要小心。

至于大市近日急升后横行，急跌后亦横行，反映大市缺乏方向，投资者都在观望，等待宏观数据、等待中国微刺激政策、等待资金流入、等待葡萄牙银行违约事作发酵，即一切都在等，大市自然迷失，也是认为大市继续上落的原因。如不少证券商都看好中资股下半年前景，近有大华继显表示第三季是股市最好时期，因为宏观数据好转，以及政策宽松可持续。

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