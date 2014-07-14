《李欢专栏》不确定下的相关性

（作者李欢为路透中文特邀专栏作家，银行间市场资深交易员，仅代表本人观点）

如火如荼的巴西世界杯已经尘埃落定。四年一届的足球世界杯总能吸引众人的强烈关注，且不说电视网络，就是街头巷尾、茶余饭后，也总离不开世界杯的话题。于是乎一个古老的话题又再次的浮现：为什么全世界有这么多人如此关注、喜爱甚至痴迷于世界杯呢？尤其是对于还在为自己国家的球队打入亚洲十强赛而捉急的中国人而言，在一个如此遥远国度、一些陌生国家球队之间在深更半夜里进行的比赛，为什么会让人如此狂热？

对于这个问题，有太多的解释，却没有公认的答案。我不是球迷，但每次举行世界杯，都会不经意琢磨这个问题。事实上，随着自己阅历、经验的积累，每次世界杯我给自己的答案都不一样。这一次，我的理解是：社会性，或者说，人类社会中的相关性。

人是高度社会化的动物。人类之间比任何的动物都更擅长巧妙地协作，也比任何的动物都更擅长残忍的地争斗。到了当代社会，人类之间更加和平，竞争成为社会化中最刺激、最受人关注的主题。因此，像世界杯、奥运会等国际体育赛事总是能吸引全世界的目光。也许我们习以为常，但如果此时外生物造访地球，很可能会相当吃惊。全世界陌生的人之间因为一颗小小的皮球紧密相连，让我们不得不慨叹人类社会的相关性如此广泛、玄妙。

金融市场是人类社会的缩影。和人类社会一样，金融市场上也充斥着这样那样的相关性。最近发生在金融市场的一些事件，正是社会中相关性的直接体现。例如前期热议的“ST债新规”。上个月，上交所发布了《关于对公司债券实施风险警示相关事项的通知》，对于评级较低、连续两年亏损等风险相对较高的垃圾债券，交易所可以对其进行ST处理。被ST后的债券只有金融资产超过500万且签署风险警示债券风险揭示书的账户可以进行买卖。这实际上严格限制了垃圾债券的投资者群体，导致现有垃圾债券的流动性受限。通知发布后，立即引起了垃圾债券价格大幅下跌。

为什么要禁止金融资产在500万以下的散户买卖垃圾债券呢？以我偏狭的心思去猜度，事情的原委大概是这样的：超日债作为“垃圾债中的战斗机”，敢为天下先，极有可能率先打破债券刚性兑付的怪圈。可是许多超日债的投资者却不愿就这么“买者自负，风险自担”，不少超日债投资者到监管机构、承销商那哭诉。对此网络媒体多有报道，“还超日债民血汗钱”的横幅赫然在目。不消说，主力正是中小投资者。想来这事让监管机构颇为烦恼。最后交易所干脆出此招，永绝后患。

如上所述，相关性有时颇为间接、隐蔽，这也算是市场的迷人之处吧。把握市场中隐蔽的逻辑，正是交易的理性和经验所在。后续的专栏中，我将更多地探讨市场中各种各样的相关性。但接下来的话题，是在我看来相关性最为重要的匿身之所，动态的、不确定的环境下的相关性。

相关性本质上是一种概率思维。事件A与事件B相关性强，则事件A发生后就很可能出现B；相关性弱，可能性则小。总之，都没有十足的确定性。可是，现如今西方形而上的思维方式风头正劲，我们在学校里都习惯了因果逻辑，在不确定性面前，往往跟着感觉走，并不擅长理性地处理相关性问题。比如那些股评家，因为所以利多利空头头是道，其实混淆了因果和相关性的区别。太多人不能够正确地判断相关性的强弱，甚至分不清正相关和负相关！

不妨举一个足球的例子。在半决赛中，东道主巴西队和德国队出人意料地打出了1:7的比分。这个结果实在超越想象，从赛前足球竞彩来看，只有0.2%的彩民押注巴西“负其他”，即巴西输球且被进球数在5个或以上。有意思的是，第二天开打另一场半决赛荷兰队对阵阿根廷队，赛前押注悬殊比分“负其他”的彩民比例直线飙升。这显然受到了前一天比赛打出悬殊比分的影响，简单趋势外推嘛，何况有以小博大大赚200倍的示范效应。但在我看来这是错误的下注。一来两场比赛输赢相当独立，没有多少相关性可言，这种大赛中打出悬殊比分终究是小概率事件，不会因前一场打出小概率的结果而改变。进一步说，由于第一场半决赛巴西队实力有逊还要冒险进攻，结果不但输球而且受辱。第二场半决赛，巴西队惨痛教训当前，血泪未干，两队更可能收着打才对。真要说相关性，那也应该是负相关啊！果不其然，第二天，两队都作了缩头乌龟，全场0:0，最终靠点球才决出胜负。