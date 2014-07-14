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亚洲 | 2014年 7月 14日 星期一 09:17 BJT

中国基金：QFII A股基金上半年跌8.14%，跑输大盘--理柏

路透上海7月14日 - 汤森路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)发布最新月度报告称，上半年整体合格境外机构投资者（QFII）A股基金平均业绩累计下跌8.14%，跑输大盘，亦落后于国内股票型基金。其中AMP Capital China Growth基金半年累计跌幅高达26.6%。

报告显示，6月单月整体QFII A股基金平均业绩小跌0.09%，逊于国内股票型基金。

报告并指出，所有合格境内机构投资者（QDII）基金6月平均业绩升2.54%，微幅落后于国内股票型基金，累计上半业绩则要优于国内同业，其平均业绩走升4.86%。

中国各分类基金6月业绩普遍走升，信息技术股票基金单月平均扬升逾9.03%，涨幅最大，环球房地产股票基金单月平均则下跌1.56%；中国股票型基金平均上涨2.59%。

累计上半年，信息技术基金平均扬升20.08%，表现最佳，天然资源股票型平均表现最差，上半年业绩重跌11.46%。中国股票型基金则平均下跌2.56%。

亚太市场6月普遍走升,泰国及印度股市上月分别上扬4.95%及4.94%，表现居于所有亚太股市领先地位，上综指数 上月小幅走升0.45%。累计上半年，印度股市涨幅逾20%，居所有亚太股市之冠，上综指数上半年则仍下跌3.2%，日本股市上半年跌幅6.93%，表现最差。（完） (发稿 林琦；审校 曾祥进)
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