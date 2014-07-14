全球贸易：美国将对韩国等九国油气专用钢管征收关税

标题新闻：俄罗斯副总理称准备维持当前原油产量，但若油价无下跌风险则或增产－国际文传电讯社
俄罗斯副总理德沃尔科维奇 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透华盛顿7月111日 - 美国商务部周五对韩国制、用于石油和天然气行业的钢管征收关税；在美国厂商和议员紧锣密鼓的游说活动后，这项经历多年颇有争议的贸易争端的情势出现逆转。
这一转变受到了国内钢企的欢迎，由于美国页岩气钻探大发展，专业钢管需求猛增，国内钢企在外国同业进口大增的竞争中应战。
关税将推高钢管价格并收紧供应，利好美国钢铁公司(United States Steel) 等企业。该公司估计涨至4月中以来高位，升3.2%，报27.64美元。
商务部还确认将对来自印度、菲律宾、沙特、台湾、泰国、土耳其和越南的石油管材(Oil Country Tubular Goods)征收关税。根据中止协议，乌克兰得以免除。
根据美国钢铁协会(American Iron and Steel Institute)，在上述九个国家的钢管进口呈现倍增、且拿下美国近三分之二市场之后，钢铁企业提出申诉。
在2月的初步调查裁决中，商务部认定前述九国中除韩国之外均在以低于成本价出售，为美国找到了征税理由并激发起一波投诉潮。
这项关税有待于国际贸易中心(ITC)的最后决定，油企必须证明他们受到了廉价进口的冲击。
ITC将在7月15日举行听证会，并在8月25日之前对印度、菲律宾、沙特、泰国、土耳其、乌克兰和越南作出裁决并在9月23日前对韩国和台湾作出裁决。(完) (编译 石冠兰 审校 张明钧)
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路透4月25日 - 全球最大的建筑和矿山机械生产商卡特彼勒公布，季度营收增长3.8%，得益于各项业务的需求提升。 归属于普通股股东的第一季获利降至1.92亿美元，或每股0.32美元，上年同期为2.71亿或0.46美元。 扣除重组成本，卡特彼勒第一季每股盈余1.28美元，上年同期为0.64美元。 总营收增至98.2亿美元，上年同期为94.6亿美元。 卡特彼勒股价周二盘初急升7%，报103.54美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
波罗的海海岬型船运价指数跌13点，或0.73%，报1,767点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降81美元，报12,879美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。