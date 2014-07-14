《香港报摘》--其他报纸重要消息7月14日

* 明报：

--香港机场第三跑道仍停留在环评阶段，但双跑道饱和已经较原计划的2019年提前发生。由于繁忙时段的升降时刻已经饱和，今年至今仅一家新航空公司成功进入香港。即使新航线批核已收紧，今年上半年航班升降量仍在快速逼近容量上限每日1,200架次，日均起降架次较去年全年增近8%，较上限已剩低不足10%的提升空间。

--在新世界 、会德丰 柯士甸站GRAND AUSTIN、信置 大埔逸珑湾I、II期牵头下，过去一个月主要新盘合共售逾1,966伙，比过去三届世界盃期间平均一手成交大幅增加近一倍；估计套现金额逾257亿港元，约等同上半年整体一手套现总额515亿港元的一半。

--广东省拟立法《广东省企业集体协商和集体合同条例》，但遭香港及台湾商界强烈反对，认为条例允许员工就工资、放假等提出协商，是违反十八大的市场化精神，亦势令企业丧失自主权兼成本大增，更甚者财务情况也要向员工公开，有泄露商业机密之嫌。香港6大商会已先后致函港府及向广东省总工会反映，台商也透过海基会向大陆海协会表达疑虑，但广东省方面态度未明，令事件陷胶着局面。 * 星岛日报：

--今年3月份开始，澳门博彩收入增长已经逐步放缓，6月份更录得五年来首次倒退，按年下跌3.7%，至272.1亿澳门元。业内人士和证券业人士预期，博彩收入将继续受世界盃效应影响，7月份式只能与6月份持平，最快要到8月份才可望反弹，博彩收入月月双位数增长不再出现。

--将于明天挂牌的中国圣牧有机奶业（新股代号： ），其公开发售录得轻微超额认购0.01倍，但就以招股价下限每股2.39港元定价，集资额10.52亿港元。 * 苹果日报：

--上季上市公司盈警宗数达188宗，为历来次季最高，占整体上市公司11%，宗数与比例均已连升四年，亦意味每10间企业，便有一间敲响盈利警钟。港交所 为保集资地位不断放行企业来港挂牌，令劣质公司数目骤升，盈警比例已达警戒水平。。 * 东方日报：

--金管局厘清无抵押贷款定义，将信用卡贷款及透支业务计入私贷，将令个人供款占入息比率（DSR）升高，对银行信用卡贷款业务有负面影响之外，客户信用额度亦面临缩减。由于金管局提出分期贷款年期上限为六十个月，最少九间香港银行须重新制订策略，缩短私贷还款年期。。 * 文汇报：

--最新数据显示，香港本地投资及创业情况依然旺盛。公司注册处昨发表统计数字显示，今年上半年根据《公司条例》新注册成立的本地公司总数达创纪录95,408间，较去年下半年的89,035间增加了7.16%。（完）