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亚洲 | 2014年 7月 14日 星期一 09:30 BJT

我的钢铁网：7月11日中国主要港口铁矿石库存统计

以下内容节选自7月11日的我的钢铁网：

Mysteel本周统计全国41个主要港口铁矿石库存总量为11,616万吨，环比上周下降2万吨，同口径库存11,121万吨；其中澳矿5,961万吨，巴西2,034万吨，贸易矿4,116万吨，块矿1,693万吨。

Mysteel本周统计天津、京唐、曹妃甸、日照、青岛、岚山、连云港北方七港一周疏港量1,155万吨，环比上周增1.8%。(完)

详情请点选链接：here (整理 路透中文部)
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