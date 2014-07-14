长江期货：中国期指持仓降至近一个月低位，空方小幅退场

标题新闻：俄罗斯副总理称准备维持当前原油产量，但若油价无下跌风险则或增产－国际文传电讯社
俄罗斯副总理德沃尔科维奇 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
以下内容节选自7月14日的《期货日报》：
上周五，股指期货四个合约合计减仓8016手至169084手，持仓量降至近一个月最低。市场小幅反弹，持仓量快速下降，显示部分空方退场。前20名席位在IF1407、IF1408与IF1409合约上共持买单107815手、卖单133028手。主力净空持仓量25213手，较前一交易日减少1616手。主力席位净空持仓量降至近21个交易日最低，同样佐证了空方退场的迹象
在主力合约IF1407上空方前20席位合计减持卖单8051手，数量超过前20多方合计减持买单的6182手。同时，在IF1408与IF1409合约上，前20多方席位增持力度均略超过前20空方席位。重点席位上，海通期货、广发期货、中信期货分别在IF1407上减持卖单1890手、1727手和1454手，卖空套保席位较集中的几家券商系席位集体大幅减持卖单，反映市场预期的边际改善。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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路透4月25日 - 全球最大的建筑和矿山机械生产商卡特彼勒公布，季度营收增长3.8%，得益于各项业务的需求提升。 归属于普通股股东的第一季获利降至1.92亿美元，或每股0.32美元，上年同期为2.71亿或0.46美元。 扣除重组成本，卡特彼勒第一季每股盈余1.28美元，上年同期为0.64美元。 总营收增至98.2亿美元，上年同期为94.6亿美元。 卡特彼勒股价周二盘初急升7%，报103.54美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
波罗的海海岬型船运价指数跌13点，或0.73%，报1,767点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降81美元，报12,879美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。