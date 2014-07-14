长江期货：中国期指持仓降至近一个月低位，空方小幅退场

以下内容节选自7月14日的《期货日报》：

上周五，股指期货四个合约合计减仓8016手至169084手，持仓量降至近一个月最低。市场小幅反弹，持仓量快速下降，显示部分空方退场。前20名席位在IF1407、IF1408与IF1409合约上共持买单107815手、卖单133028手。主力净空持仓量25213手，较前一交易日减少1616手。主力席位净空持仓量降至近21个交易日最低，同样佐证了空方退场的迹象

在主力合约IF1407上空方前20席位合计减持卖单8051手，数量超过前20多方合计减持买单的6182手。同时，在IF1408与IF1409合约上，前20多方席位增持力度均略超过前20空方席位。重点席位上，海通期货、广发期货、中信期货分别在IF1407上减持卖单1890手、1727手和1454手，卖空套保席位较集中的几家券商系席位集体大幅减持卖单，反映市场预期的边际改善。(完)

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