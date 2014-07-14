格林大华期货：上期有色金属指数料继续上行，沪铜短期看多

以下内容节选自7月14日的《期货日报》：

三季度是中国经济全年的相对高峰期，再加上美国经济的持续恢复以及欧元区QE有可能推出，这对于有色金属在三季度需求预期将有所提升，预计价格也将保持总体上升态势。上期有色金属指数IMCI在6月中下旬突破向下的压力趋势线后，一路反弹，最高至上7月4日的2924.3。上周2909开盘，周初承压进行振荡回调，周末受到支撑略有反弹，收至2889.6。本周将振荡上行，有望挑战2950一线

上期有色IMCI中铜占权重最大。上周伦铜沪铜库存略有回升，短期预计仍将挑战7250一线。沪铜1409合约在50450获得支撑，反弹至50980。操作上，鉴于三季度的强势特征，总体上仍要采取逢低多单介入的思想，短期关注沪铜1409合约52000压力的强度，如突破，多单介入。如价格遇阻回落到50000一线，多单仍可逢低介入。(完)

详情请点选链接：here