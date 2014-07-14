格林大华期货：上期有色金属指数料继续上行，沪铜短期看多

标题新闻：俄罗斯副总理称准备维持当前原油产量，但若油价无下跌风险则或增产－国际文传电讯社
俄罗斯副总理德沃尔科维奇 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
以下内容节选自7月14日的《期货日报》：
三季度是中国经济全年的相对高峰期，再加上美国经济的持续恢复以及欧元区QE有可能推出，这对于有色金属在三季度需求预期将有所提升，预计价格也将保持总体上升态势。上期有色金属指数IMCI在6月中下旬突破向下的压力趋势线后，一路反弹，最高至上7月4日的2924.3。上周2909开盘，周初承压进行振荡回调，周末受到支撑略有反弹，收至2889.6。本周将振荡上行，有望挑战2950一线
上期有色IMCI中铜占权重最大。上周伦铜沪铜库存略有回升，短期预计仍将挑战7250一线。沪铜1409合约在50450获得支撑，反弹至50980。操作上，鉴于三季度的强势特征，总体上仍要采取逢低多单介入的思想，短期关注沪铜1409合约52000压力的强度，如突破，多单介入。如价格遇阻回落到50000一线，多单仍可逢低介入。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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路透4月25日 - 全球最大的建筑和矿山机械生产商卡特彼勒公布，季度营收增长3.8%，得益于各项业务的需求提升。 归属于普通股股东的第一季获利降至1.92亿美元，或每股0.32美元，上年同期为2.71亿或0.46美元。 扣除重组成本，卡特彼勒第一季每股盈余1.28美元，上年同期为0.64美元。 总营收增至98.2亿美元，上年同期为94.6亿美元。 卡特彼勒股价周二盘初急升7%，报103.54美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
波罗的海海岬型船运价指数跌13点，或0.73%，报1,767点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降81美元，报12,879美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。