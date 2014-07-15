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亚洲 | 2014年 7月 15日 星期二 09:09 BJT

《中国债券市场每日交易备忘》--7月15日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) 
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  一、新债发行：
    
  中国国家开发银行至多60亿元人民币一年期固息增发债9:30-10:30招标，收益率预测均值4.23%
  国开行至多50亿元三年期固息增发债9:30-10:30招标，收益率预测均值4.69% 
  国开行至多60亿元五年期固息增发债9:30-11:10招标，收益率预测均值4.93%
  国开行至多50亿元10年期固息增发债9:30-11:10招标，收益率预测均值5.18%  
  南京银行 10亿元九个月同业存单10:00-11:00招标发行
  中信银行  10亿元三个月同业存单09:30-16:30报价发行 
  大唐发电 30亿元九个月期超短融簿记建档(主体评级AAA)，中行和平安银行主承  
  中国黄金集团5亿元九个月超短融簿记建档(主体评级AAA)，建行和中信银行主承   
  国泰君安证券30亿元三个月期短期融资券招标(主体评级AAA)，建行/交行等承销  
  光明食品集团20亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA)，工行和招行主承  
  申银万国证券15亿元三个月期短融招标(主体评级AAA)，农行/中行等承销    
  国家核电技术有限公司10亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA)，北京银行主承  
  北京建工集团10亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，北京银行主承    
  东方集团 10亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，民生银行和中信银行主承    
  新疆新华水电投资股份2亿元一年期短融簿记建档(主体评级A+)，国开行主承    
  中国航空工业集团30亿元五年期中期票据簿记建档(主体评级AAA)，中信银行和民生银行主承              
  安徽高速公路控股集团3亿元三年期中票簿记建档(主体评级AAA)，中信银行和光大银行主承                
  安徽高速公路控股集团7亿元五年期中票簿记建档(主体评级AAA)，中信银行和光大银行主承                
  北京建工集团8亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA)，北京银行主承 
  苏州风景园林投资发展集团3亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA)，浦发银行主承
  韶能股份 2亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA)，兴业银行主承                   
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  二、新债上市：
   
  农发行50亿元10年期固息增发债140423，参考收益率5.1307%
  农发行50亿元七年期固息增发债140409，参考收益率5.0994%
  国开行60亿元一年期固息增发债140213，参考收益率4.1418%
  云南煤化工集团12亿元一年期短融041464047，票面利率6.90%
  华西证券5亿元三个月期短融071435004，票面利率4.48%
  浙商证券9.5亿元三个月期短融071429003，票面利率4.55%
  华电集团40亿元五年期中期票据101456047，票面利率5.30%
  华能国际  40亿元五年期中票101454038，票面利率5.30%
  中国联合网络通信有限公司50亿元三年期中票101453015，票面利率4.84%
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  三、缴款：
            
  华电集团20亿元九个月期超短期
  中国中冶 30亿元九个月期超短融
  长江电力 30亿元四个月期超短融
  山东高速集团15亿元九个月期超短融
  中国联通100亿元一年期短融
  华泰证券 30亿元三个月期短融
  锦江国际(集团)20亿元一年期短融
  中信建投证券17亿元三个月期短融
  新疆天业(集团)有限公司5亿元一年期短融
  广西北部湾国际港务集团7.5亿元一年期短融
  华安证券8亿元三个月期短融
  潍坊滨海投资发展有限公司15亿元一年期短融
  湖南富兴集团5亿元一年期短融   
  南京交通建设投资控股集团6亿元一年期短融   
  湖北省长江实业投资5亿元五年期中票
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  四、还本付息： 
      
  财政部100亿元五年期储蓄国债091704到期兑付，票面利率4.00%        
  中国冶金科工集团31亿元五年期中票0982103到期兑付，票面利率4.50%    
  中国央行50亿元三年期央票1101052到期兑付，票面利率3.89%
  华西证券8亿元三个月期短融1490071到期兑付，票面利率4.85%
  海通证券30亿元三个月期短融1490073到期兑付，票面利率4.77%
  上海证券9亿元三个月期短融1490075到期兑付，票面利率4.89%
  广发证券 25亿元三个月期短融1490076到期兑付，票面利率4.73%
  中国铁路物资股份有限公司20亿元九个月期超短融011318006到期兑付，票面利率5.20% 
  上海华谊(集团)40亿元九个月期短融041351044到期兑付，票面利率5.05%  
  中国航空技术国际控股20亿元一年期短融041352028到期兑付，票面利率4.40%  
  09中核债1 0980118付息
  09中核债2 0980119付息
  10农发07 100407付息
  10饶城投债 1080075付息
  11云天化MTN1 1182202付息
  11渝水务MTN1 1182203付息
  13地方债04 139104付息    
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  五、即将公布的经济数据及重要财经事件：

  --中国国务院总理李克强周一强调，中国经济运行保持在合理区间，市场预期向好，深化改革、调整结构、改
善民生都有新的进展，显示了中国经济的巨大韧性、增长潜力和回旋余地，对经济能够实现中高速增长和持续健
康发展充满信心。 
  
  --证监会周一晚间宣布，已核准12家企业的新股首发申请，其中上交所六家，深交所中小板一家、创业板五家
。这也是A股首次公开发行（IPO）再度重启后的第二批新股批文。 
    
    7/16召开二季度国民经济运行情况新闻发布会   
        其中:固定资产投资(不含农户)              (1-5月17.2%)
             社会消费品零售总额                  (5月12.5%)
             工业增加值                          (5月8.8%)
             房地产投资和销售情况月度报告       
    7/18公布6月70个大中城市住宅销售价格月度报告   
    7/24公布7月汇丰中国制造业PMI初值             (6月初值50.8)                
    7/27公布1-6月规模以上工业企业利润      
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   注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一(遇节假日周末换休时除外)。(完) 
                                                                                               
 
 (整理 吴芳/丁淑琴；审校 康熙泽/边竞)
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