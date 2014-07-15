《中国债券市场每日交易备忘》--7月15日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) ============================================================================ 一、新债发行： 中国国家开发银行至多60亿元人民币一年期固息增发债9:30-10:30招标，收益率预测均值4.23% 国开行至多50亿元三年期固息增发债9:30-10:30招标，收益率预测均值4.69% 国开行至多60亿元五年期固息增发债9:30-11:10招标，收益率预测均值4.93% 国开行至多50亿元10年期固息增发债9:30-11:10招标，收益率预测均值5.18% 南京银行 10亿元九个月同业存单10:00-11:00招标发行 中信银行 10亿元三个月同业存单09:30-16:30报价发行 大唐发电 30亿元九个月期超短融簿记建档(主体评级AAA)，中行和平安银行主承 中国黄金集团5亿元九个月超短融簿记建档(主体评级AAA)，建行和中信银行主承 国泰君安证券30亿元三个月期短期融资券招标(主体评级AAA)，建行/交行等承销 光明食品集团20亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA)，工行和招行主承 申银万国证券15亿元三个月期短融招标(主体评级AAA)，农行/中行等承销 国家核电技术有限公司10亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA)，北京银行主承 北京建工集团10亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，北京银行主承 东方集团 10亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，民生银行和中信银行主承 新疆新华水电投资股份2亿元一年期短融簿记建档(主体评级A+)，国开行主承 中国航空工业集团30亿元五年期中期票据簿记建档(主体评级AAA)，中信银行和民生银行主承 安徽高速公路控股集团3亿元三年期中票簿记建档(主体评级AAA)，中信银行和光大银行主承 安徽高速公路控股集团7亿元五年期中票簿记建档(主体评级AAA)，中信银行和光大银行主承 北京建工集团8亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA)，北京银行主承 苏州风景园林投资发展集团3亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA)，浦发银行主承 韶能股份 2亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA)，兴业银行主承 =========================================================================== 二、新债上市： 农发行50亿元10年期固息增发债140423，参考收益率5.1307% 农发行50亿元七年期固息增发债140409，参考收益率5.0994% 国开行60亿元一年期固息增发债140213，参考收益率4.1418% 云南煤化工集团12亿元一年期短融041464047，票面利率6.90% 华西证券5亿元三个月期短融071435004，票面利率4.48% 浙商证券9.5亿元三个月期短融071429003，票面利率4.55% 华电集团40亿元五年期中期票据101456047，票面利率5.30% 华能国际 40亿元五年期中票101454038，票面利率5.30% 中国联合网络通信有限公司50亿元三年期中票101453015，票面利率4.84% ============================================================================ 三、缴款： 华电集团20亿元九个月期超短期 中国中冶 30亿元九个月期超短融 长江电力 30亿元四个月期超短融 山东高速集团15亿元九个月期超短融 中国联通100亿元一年期短融 华泰证券 30亿元三个月期短融 锦江国际(集团)20亿元一年期短融 中信建投证券17亿元三个月期短融 新疆天业(集团)有限公司5亿元一年期短融 广西北部湾国际港务集团7.5亿元一年期短融 华安证券8亿元三个月期短融 潍坊滨海投资发展有限公司15亿元一年期短融 湖南富兴集团5亿元一年期短融 南京交通建设投资控股集团6亿元一年期短融 湖北省长江实业投资5亿元五年期中票 ======================================================================== 四、还本付息： 财政部100亿元五年期储蓄国债091704到期兑付，票面利率4.00% 中国冶金科工集团31亿元五年期中票0982103到期兑付，票面利率4.50% 中国央行50亿元三年期央票1101052到期兑付，票面利率3.89% 华西证券8亿元三个月期短融1490071到期兑付，票面利率4.85% 海通证券30亿元三个月期短融1490073到期兑付，票面利率4.77% 上海证券9亿元三个月期短融1490075到期兑付，票面利率4.89% 广发证券 25亿元三个月期短融1490076到期兑付，票面利率4.73% 中国铁路物资股份有限公司20亿元九个月期超短融011318006到期兑付，票面利率5.20% 上海华谊(集团)40亿元九个月期短融041351044到期兑付，票面利率5.05% 中国航空技术国际控股20亿元一年期短融041352028到期兑付，票面利率4.40% 09中核债1 0980118付息 09中核债2 0980119付息 10农发07 100407付息 10饶城投债 1080075付息 11云天化MTN1 1182202付息 11渝水务MTN1 1182203付息 13地方债04 139104付息 =========================================================================== 五、即将公布的经济数据及重要财经事件： --中国国务院总理李克强周一强调，中国经济运行保持在合理区间，市场预期向好，深化改革、调整结构、改 善民生都有新的进展，显示了中国经济的巨大韧性、增长潜力和回旋余地，对经济能够实现中高速增长和持续健 康发展充满信心。 --证监会周一晚间宣布，已核准12家企业的新股首发申请，其中上交所六家，深交所中小板一家、创业板五家 。这也是A股首次公开发行（IPO）再度重启后的第二批新股批文。 7/16召开二季度国民经济运行情况新闻发布会 其中:固定资产投资(不含农户) (1-5月17.2%) 社会消费品零售总额 (5月12.5%) 工业增加值 (5月8.8%) 房地产投资和销售情况月度报告 7/18公布6月70个大中城市住宅销售价格月度报告 7/24公布7月汇丰中国制造业PMI初值 (6月初值50.8) 7/27公布1-6月规模以上工业企业利润 ============================================================================= 注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一(遇节假日周末换休时除外)。(完) (整理 吴芳/丁淑琴；审校 康熙泽/边竞)