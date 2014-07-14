金属期市：伦铜在此前连涨后持稳，供应面紧张依然提供支撑

标题新闻：俄罗斯副总理称准备维持当前原油产量，但若油价无下跌风险则或增产－国际文传电讯社
俄罗斯副总理德沃尔科维奇 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
美国联邦储备理事会(美联储，FED)正在小心翼翼地接近于完善一项有关利率管理的新计划，同时担心可能采用的部分新工具或带来意想不到的风险。
商品期货交易委员会(CFTC)周五数据显示，至7月8日止的一周，对冲基金和基金经理人增加对黄金、白银及铜的期货和选择权看多押注。
欧洲第二大铜生产商KGHM 周五说，已与一个国际和当地银行组成的集团签定一笔价值25亿美元的五年期循环信贷，资金所得将用于矿业项目融资以及设备升级。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 郑茵/李婷仪 审校 白云/张若琪)
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路透4月25日 - 全球最大的建筑和矿山机械生产商卡特彼勒公布，季度营收增长3.8%，得益于各项业务的需求提升。 归属于普通股股东的第一季获利降至1.92亿美元，或每股0.32美元，上年同期为2.71亿或0.46美元。 扣除重组成本，卡特彼勒第一季每股盈余1.28美元，上年同期为0.64美元。 总营收增至98.2亿美元，上年同期为94.6亿美元。 卡特彼勒股价周二盘初急升7%，报103.54美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
波罗的海海岬型船运价指数跌13点，或0.73%，报1,767点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降81美元，报12,879美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。