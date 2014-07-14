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亚洲 | 2014年 7月 14日 星期一 10:09 BJT

金属期市：伦铜在此前连涨后持稳，供应面紧张依然提供支撑

美国联邦储备理事会(美联储，FED)正在小心翼翼地接近于完善一项有关利率管理的新计划，同时担心可能采用的部分新工具或带来意想不到的风险。

商品期货交易委员会(CFTC)周五数据显示，至7月8日止的一周，对冲基金和基金经理人增加对黄金、白银及铜的期货和选择权看多押注。

欧洲第二大铜生产商KGHM 周五说，已与一个国际和当地银行组成的集团签定一笔价值25亿美元的五年期循环信贷，资金所得将用于矿业项目融资以及设备升级。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 郑茵/李婷仪 审校 白云/张若琪)
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