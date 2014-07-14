《中国2014年国债发行中标明细表》--7月14日

标题新闻：俄罗斯副总理称准备维持当前原油产量，但若油价无下跌风险则或增产－国际文传电讯社
俄罗斯副总理德沃尔科维奇 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
以下为今年发行的各期记账式附息国债中标明细: 债券名称 招标时间 期限(年) 票面利率 预测利率 发行规模(亿元) 投标倍数 ===================================================================== 一期 1/6 5 4.47% 4.52% 100 3.00 续发 2/12 4.1028% 4.15% 280 1.68 (中标参考收益率) ===================================================================== 二期 1/8 1 4.04% 4.17% 100 3.94 ===================================================================== 三期 1/15 7 4.44% 4.56% 100 4.59 续发 2/19 4.3733% 4.39% 280 1.75 (中标参考收益率) 续发2 3/5 4.3386% 4.37% 280 1.93 (中标参考收益率) ===================================================================== 2013年18期 1/22 10 4.4483% 4.51% 240 1.90 第三次续发 (中标参考收益率，票面利率为4.08%) ===================================================================== 四期 3/12 3 3.66% 3.62% 280 1.59 续发 4/9 3.9868% 3.92% 280 1.35 (中标参考收益率) 续发2 5/7 3.90% 3.90% 285.9 2.20 (中标参考收益率) ===================================================================== 五期 3/19 10 4.42% 4.45% 280 1.95 续发 4/16 4.3184% 4.37% 289.7 2.08 续发2 5/21 4.1348% 4.17% 280 1.82 ===================================================================== 六期 4/2 7 4.33% 4.35% 280 1.86 续发 5/14 4.0402% 4.07% 280.5 1.79 (中标参考收益率) 续发2 6/4 3.8708% 3.93% 280.3 1.98 (中标参考收益率) ===================================================================== 七期 4/11 1 3.63% 3.57% 207 -- (计划发行量280亿元) ===================================================================== 八期 4/23 5 4.04% 4.01% 290 1.57 续发1 5/28 3.9146% 3.98% 280 1.78 (中标参考收益率) ===================================================================== 九期 4/25 20 4.77% 4.83% 260 1.79 ===================================================================== 10期 5/23 50 4.67% 4.88% 260 2.30 ===================================================================== 11期 6/11 1 3.32% 3.20% 258.5 -- (计划发行量280亿元) ===================================================================== 12期 6/18 10 4.00% 4.01% 280.1 1.72 ===================================================================== 13期 7/2 7 4.02% 4.05% 280 1.88 ===================================================================== *14期 7/9 1 3.54% 3.48% 222 2.31 ===================================================================== 合计 6,254 以下为今年发行的各期记账式贴现国债中标明细: 债券名称 招标时间 期限(天) 加权收益率 发行规模(亿元) 投标倍数 =============================================================== 一期 4/18 273 3.5471% 150 2.49 二期 5/9 273 3.5015% 150 1.92 =============================================================== 合计 300 (完) 注:1.*代表新增 2.发行规模和认购额单位均为亿元人民币。 3.2013年国债发行中标明细表请点选 (整理 杨文纨；审校 李宏薇)
俄罗斯副总理德沃尔科维奇 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透4月25日 - 全球最大的建筑和矿山机械生产商卡特彼勒公布，季度营收增长3.8%，得益于各项业务的需求提升。 归属于普通股股东的第一季获利降至1.92亿美元，或每股0.32美元，上年同期为2.71亿或0.46美元。 扣除重组成本，卡特彼勒第一季每股盈余1.28美元，上年同期为0.64美元。 总营收增至98.2亿美元，上年同期为94.6亿美元。 卡特彼勒股价周二盘初急升7%，报103.54美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
波罗的海海岬型船运价指数跌13点，或0.73%，报1,767点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降81美元，报12,879美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。