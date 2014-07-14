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亚洲 | 2014年 7月 14日 星期一 13:59 BJT

《中国2014年地方债发行中标明细表》--7月14日

债券名称 招标时间 期限(年) 票面利率   发行规模(亿元) 投标倍数  
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   一期      6/13     3       4.00%        258          1.44
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   二期      6/13     5       3.99%        258          1.81
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   三期      6/20     7       4.10%        183          1.56
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   四期      6/27     3       4.01%        260          1.43
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   五期      6/27     5       4.12%        261          1.34
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  *六期      7/14     3       4.15%        234          1.41
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  *七期      7/14     5       4.28%        234          1.44
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   合计                                  1,688  

  地方政府自发自还:

  债券名称   招标时间 期限(年) 票面利率 发行规模(亿元) 投标倍数  
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  广东省       6/23     5        3.84%      59.2         1.89     
               6/23     7        3.97%      44.4         1.90  
               6/23    10        4.05%      44.4         1.74         
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 *山东省       7/11     5        3.75%      54.8         2.49  
               7/11     7        3.88%      41.1         2.40
               7/11    10        3.93%      41.1         2.32
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   合计                                     285

  注:*代表新增内容.(完)

 (整理 杨文纨； 审校 丁淑琴)
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