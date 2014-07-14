华联期货：未来两个月大商所鸡蛋或涨至年内高点，采购旺季临近

以下内容节选自7月14日的《期货日报》：

一个星期的时间，鸡蛋现货价每公斤就涨了1元，而期货价格更是一飞冲天，主力合约1409在上周五开盘触涨停价，市场看多氛围浓厚。究竟是哪些因素在近期助力鸡蛋价格涨势不止，本轮上涨空间还有多大呢？

端午节过后，全国鸡蛋价格非但没有回落调整，反而重新开始大幅上涨。据芝华数据对贸易商的监测，进入7月以后，气温逐渐升高，蛋鸡产蛋率有所下降，这也是为何从6月下旬开始鸡蛋现货供给偏紧、蛋价维持坚挺态势的主要原因。今年7月18日入伏，8月27日出伏。气温过高将严重影响蛋鸡的产蛋率，必将加剧供给偏紧的局面。

由于今年中秋节假日较往年来得早，目前市场上已经开始有月饼供应。通常贸易商会在节假日前一个月就开始采购鸡蛋货源，因此8、9月将是鸡蛋采购和销售的旺季。而且9月初学校开学的叠加效应将使8-9月鸡蛋价格上涨至全年高点的可能性很大。按照波浪理论分析，JD1409期价正运行第5浪。测量出本轮行情上涨的目标应该在5600附近。(完)

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