华联期货：未来两个月大商所鸡蛋或涨至年内高点，采购旺季临近

标题新闻：俄罗斯副总理称准备维持当前原油产量，但若油价无下跌风险则或增产－国际文传电讯社
俄罗斯副总理德沃尔科维奇 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
以下内容节选自7月14日的《期货日报》：
一个星期的时间，鸡蛋现货价每公斤就涨了1元，而期货价格更是一飞冲天，主力合约1409在上周五开盘触涨停价，市场看多氛围浓厚。究竟是哪些因素在近期助力鸡蛋价格涨势不止，本轮上涨空间还有多大呢？
端午节过后，全国鸡蛋价格非但没有回落调整，反而重新开始大幅上涨。据芝华数据对贸易商的监测，进入7月以后，气温逐渐升高，蛋鸡产蛋率有所下降，这也是为何从6月下旬开始鸡蛋现货供给偏紧、蛋价维持坚挺态势的主要原因。今年7月18日入伏，8月27日出伏。气温过高将严重影响蛋鸡的产蛋率，必将加剧供给偏紧的局面。
由于今年中秋节假日较往年来得早，目前市场上已经开始有月饼供应。通常贸易商会在节假日前一个月就开始采购鸡蛋货源，因此8、9月将是鸡蛋采购和销售的旺季。而且9月初学校开学的叠加效应将使8-9月鸡蛋价格上涨至全年高点的可能性很大。按照波浪理论分析，JD1409期价正运行第5浪。测量出本轮行情上涨的目标应该在5600附近。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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路透4月25日 - 全球最大的建筑和矿山机械生产商卡特彼勒公布，季度营收增长3.8%，得益于各项业务的需求提升。 归属于普通股股东的第一季获利降至1.92亿美元，或每股0.32美元，上年同期为2.71亿或0.46美元。 扣除重组成本，卡特彼勒第一季每股盈余1.28美元，上年同期为0.64美元。 总营收增至98.2亿美元，上年同期为94.6亿美元。 卡特彼勒股价周二盘初急升7%，报103.54美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
波罗的海海岬型船运价指数跌13点，或0.73%，报1,767点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降81美元，报12,879美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。