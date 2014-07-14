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亚洲 | 2014年 7月 14日 星期一 10:07 BJT

《汇市简讯》欧元/美元遭遇抛压，1.3575/80存在支撑

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* 欧元/美元交投遭遇卖压，本周将有几项重大事件

* 欧元区工业生产数据料疲弱，上周德国公布工业生产意外下降

* 市场预期叶伦周二国会作证立场可能略微强硬

* 资深记者Hilsenrath周五的一篇文章暗示，美联储鸽派承认美国就业数据向好

* 欧元/美元逢低仍受到支撑，在1.3575/80附近有关键支撑

* 1.3503/1.3701的61.8%回档位在1.3578，双底在1.3575左右。

(完)

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