投行观点：中国今年经济同比增速料逐季放缓，全年估为7.3%--瑞银

路透北京7月14日 - 瑞银认为，中国经济目前来看已经企稳，二、三季度环比增速较一季度将有明显回升，但同比增速今年料逐季下滑，全年预计增速7.3%。

瑞银首席经济学家汪涛周一在宏观经济媒体电话会上表示，预计二三季度中国经济增长环比增速都比一季度有回升，一季度在5.7%左右，二季度料在7%左右，三季度可能是8%。

“一季度经济下滑势头在二季度得到遏制，目前来看经济已经企稳，”她解释称，主要原因一在于出口增长有所回升，和海外尤其美国经济二季度明显好转有关，第二是受政策面支持，微刺激举措不断加强、基建和铁路等重大项目陆续获批、市场利率下行等等。

同比来看，中国二季度经济增速预计7.5%，三季度受去年同期高基数影响，增速可能为7.2%；四季度恐怕会降至7%，主要是受房地产持续放缓的拖累；全年增速估计在7.3%。

“通过投入产出表的分析，如果房地产施工增速下行10%，对GDP的影响是下行2.5个百分点，”汪涛表示，不过这个影响会有一定时滞，目前来看楼市下行对经济增长的拖累还没有完全暴露出来，预计到今年四季度和明年，下行的压力会增加、会更大。

面对仍然存在的经济下行压力，汪涛认为，中国政府会在三方面采取行动：一是继续增加基础设施和公共建设方面的指出，除了传统的“铁公基”和节能环保等新兴领域外，还会在加大公共服务支出方面做文章，包括市政建设、医疗、养老产业等，并努力吸引民营企业的参与。

第二是继续向改革要增长，继续推进对增长有利的改革，包括降低准入门槛、简化行政审批、引入民营企业参与等。

第三，在货币信贷和财政工具方面政府还有一些手段和工具来支撑经济增长，央行可以放松信贷额度，增加常规债券发行，鼓励大企业和地方政府发行债券融资，在必要情况下还可以降息或降准。

“如果出现外汇大举流出，央行是可以降低存准的，”她说，而要想降低融资成本，央行是有降息空间的，还可以给小微企业贷款贴息等。

“当然，降息不是一个轻易使用的工具，尤其是在利率市场化的过程中，”汪涛称，“但个人认为，在目前利率市场化没有实现的情况下，基准利率对整个大盘利率的影响还是决定性的，降低融资成本是可以降息的。”

中国国务院总理李克强强调，当前中国经济运行总体平稳，处于合理区间，二季度经济发展状况比一季度有所改善，不过不能轻视经济的下行压力。