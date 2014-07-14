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亚洲 | 2014年 7月 14日 星期一 10:09 BJT

期货日报：大连焦炭期货创上市来新低，钢厂减产打压焦煤价格

以下内容节选自7月14日的《期货日报》：

近期焦炭期货价格加速下跌，主力1409合约7月10日放量增仓跌破1100元/吨的关口，7月11日盘中一度跌至1182元/吨，创出上市以来的新低。现货行业相关人士指出，疲弱的基本面是焦炭“跌跌不休”的主要原因。

“6月中旬，由于钢材现货市场持续阴跌，钢厂开始对焦企施压，各地焦炭价格下调20—30元/吨。7月初，焦炭市场又掀起新一轮的降价潮。”国信期货煤焦钢分析师施雨辰称，焦炭现货市场上，太原准一级焦出厂价报900—950元/吨，唐山二级冶金焦到厂价报1050—1080元/吨，且天津港准一级冶金焦平仓价报1120—1130元/吨，上周下跌了30元/吨。(完)

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注:以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
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