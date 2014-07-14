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亚洲 | 2014年 7月 14日 星期一 10:20 BJT

台湾汇市：台币早盘实质交投回稳，市场观望新消息释出

路透台北7月14日 - 台币兑美元 周一早盘实质交投回稳。交易员表示，上日市场担忧葡萄牙银行负面消息越演越烈，以致避险买汇需求大增，而今日早盘交投回归冷静观望新消息释出，且台股盘初仍小涨,令早盘台币实质交投回升到29.920附近 。

他们并指出，目前外资交投仍属买卖汇双向皆有，暂看不出明显方向，场上仍见出口 商部分抛汇卖需，预估今日台币实质交投区间暂看29.910-29.940。

“上周五美元买盘是一次性的，早上台币回(升)测29.920附近。”一位本地银行交易员说。

当地时间10:10，台北外汇成交量约1.36亿美元，上日同时间则为2.69亿美元。交易员指出，早盘外汇市场交投持稳，消化部分实质交易的买卖汇需求。

今日早盘台币主要交易区间在29.910-29.926，上日全日主要区间在29.907-29.948。

海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 中，一个月期美元/台币的换汇点溢价幅度缩至价平附近，一个月远汇报价 暂报在29.927/29.942左右，上日纽约盘收在29.950。

交易员预测今日集中交易区间：

* 29.910-29.940

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