台湾汇市：台币早盘实质交投回稳，市场观望新消息释出

标题新闻：俄罗斯副总理称准备维持当前原油产量，但若油价无下跌风险则或增产－国际文传电讯社
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路透台北7月14日 - 台币兑美元 周一早盘实质交投回稳。交易员表示，上日市场担忧葡萄牙银行负面消息越演越烈，以致避险买汇需求大增，而今日早盘交投回归冷静观望新消息释出，且台股盘初仍小涨,令早盘台币实质交投回升到29.920附近 。
他们并指出，目前外资交投仍属买卖汇双向皆有，暂看不出明显方向，场上仍见出口 商部分抛汇卖需，预估今日台币实质交投区间暂看29.910-29.940。
“上周五美元买盘是一次性的，早上台币回(升)测29.920附近。”一位本地银行交易员说。
当地时间10:10，台北外汇成交量约1.36亿美元，上日同时间则为2.69亿美元。交易员指出，早盘外汇市场交投持稳，消化部分实质交易的买卖汇需求。
今日早盘台币主要交易区间在29.910-29.926，上日全日主要区间在29.907-29.948。
海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 中，一个月期美元/台币的换汇点溢价幅度缩至价平附近，一个月远汇报价 暂报在29.927/29.942左右，上日纽约盘收在29.950。
交易员预测今日集中交易区间：
* 29.910-29.940
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路透4月25日 - 全球最大的建筑和矿山机械生产商卡特彼勒公布，季度营收增长3.8%，得益于各项业务的需求提升。 归属于普通股股东的第一季获利降至1.92亿美元，或每股0.32美元，上年同期为2.71亿或0.46美元。 扣除重组成本，卡特彼勒第一季每股盈余1.28美元，上年同期为0.64美元。 总营收增至98.2亿美元，上年同期为94.6亿美元。 卡特彼勒股价周二盘初急升7%，报103.54美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
波罗的海海岬型船运价指数跌13点，或0.73%，报1,767点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降81美元，报12,879美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。