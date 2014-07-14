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亚洲 | 2014年 7月 14日 星期一 10:21 BJT

《汇市简讯》美元/日圆走势平稳，在101.33-44窄幅区间波动

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* 美元/日圆走势比近期更淡静，在101.33-44的窄幅区间波动

* 在日本央行明天宣布政策决议前，没有人愿意有所行动

* 除了预期日本央行可能下修经济评估外，预期不多

* 央行也承受许多政府压力

* 日经指数变动也不大，日内涨0.33%，交投区间比周五略高

(完)

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