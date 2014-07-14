台湾债市：五年券殖利率早盘走升，标售前保守观望

路透台北7月14日 - 台湾五年公债103/10 发行前交易殖利率周一走升。交易员说，虽然美债偏多，不过103/10明天就要标售，且台股仍震荡走高，令殖利率偏上。

交易员说，由于即将标债令观望气氛升温，上周五年冷券103/4 的调节卖压今日已缓解。从等殖系统买卖报价来看，显示买盘在1.25%的承接兴趣颇高，预料明日标债的得标利率应该不会高于此一水准。

〞五年券投资价值出来了，就看还有哪些银行有力气承接。〞一位票券商交易员说。

她表示，从等殖系统的报价来看，明日标售出现意外的机率应该不高，得标利率应该就在1.24-1.25%间。

美国公债价格周五上涨，指标公债收益率接近五周最低，因中东冲突加剧和担忧葡萄牙最大上市银行出现的问题，带动避险需求。在公开市场，10年期公债 价格升4/32，收益率报2.518%，较周四下跌约2个基点。

预估指标公债主要交投区间：

• 10年公债103/6 ： 1.62-1.65%

• 五年公债103/10 ：1.235-1.25%

本地时间10:14时最新报价：

• 103/6期公债殖利率弹0.75基点至1.6275%。

• 103/10发行前交易殖利率升1.20基点报1.2410%。

• 台股大盘加权股价指数 升0.26%报9,520.31点。

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