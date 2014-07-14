台湾债市：五年券殖利率早盘走升，标售前保守观望

标题新闻：俄罗斯副总理称准备维持当前原油产量，但若油价无下跌风险则或增产－国际文传电讯社
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路透台北7月14日 - 台湾五年公债103/10 发行前交易殖利率周一走升。交易员说，虽然美债偏多，不过103/10明天就要标售，且台股仍震荡走高，令殖利率偏上。
交易员说，由于即将标债令观望气氛升温，上周五年冷券103/4 的调节卖压今日已缓解。从等殖系统买卖报价来看，显示买盘在1.25%的承接兴趣颇高，预料明日标债的得标利率应该不会高于此一水准。
〞五年券投资价值出来了，就看还有哪些银行有力气承接。〞一位票券商交易员说。
她表示，从等殖系统的报价来看，明日标售出现意外的机率应该不高，得标利率应该就在1.24-1.25%间。
美国公债价格周五上涨，指标公债收益率接近五周最低，因中东冲突加剧和担忧葡萄牙最大上市银行出现的问题，带动避险需求。在公开市场，10年期公债 价格升4/32，收益率报2.518%，较周四下跌约2个基点。
预估指标公债主要交投区间：
• 10年公债103/6 ： 1.62-1.65%
• 五年公债103/10 ：1.235-1.25%
本地时间10:14时最新报价：
• 103/6期公债殖利率弹0.75基点至1.6275%。
• 103/10发行前交易殖利率升1.20基点报1.2410%。
• 台股大盘加权股价指数 升0.26%报9,520.31点。
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--美国财政：白宫将2014年赤字预估下调至5,830亿美元
--《一周经济焦点》聚焦叶伦国会证词，关注中国数据和葡国金融动态
--美国债市：公债价格上涨，因担忧欧洲银行业和中东情势 (完) (记者 董永年; 审校 曾祥进)
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路透4月25日 - 全球最大的建筑和矿山机械生产商卡特彼勒公布，季度营收增长3.8%，得益于各项业务的需求提升。 归属于普通股股东的第一季获利降至1.92亿美元，或每股0.32美元，上年同期为2.71亿或0.46美元。 扣除重组成本，卡特彼勒第一季每股盈余1.28美元，上年同期为0.64美元。 总营收增至98.2亿美元，上年同期为94.6亿美元。 卡特彼勒股价周二盘初急升7%，报103.54美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
波罗的海海岬型船运价指数跌13点，或0.73%，报1,767点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降81美元，报12,879美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。