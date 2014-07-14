《中国金融市场本周资金面影响因素一览》--7月14日

路透上海7月14日 - 随着中国对银行、保险公司等各类金融机构业务的逐渐放开，中国各个金融市场的联 系更为紧密。目前而言，金融市场资金面主要受新股发行、新债发行、债券到期以及中国人民银行公开市场操 作等多重因素影响。 以下为本周内(7月14日-7月18日)可能对金融市场资金面造成影响的主要因素一览： 一.资金占用因素： 1.新股发行 ---------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日 暂无 --------------------------------------------------------------------------------------- 注：最近一个周期的新股认购累计冻结资金689.8亿元人民币,详情请点选 ======================================================================================= 2.主要新债发行(规模在50亿元人民币以上) --------------------------------------------------------------------------------------- 发债主体 规模 期限 债券类型 缴款时间 备注 (亿元) 财政部 222 1年 固息国债 7/10-7/14 黑龙江等四省市 468 3/5年 财政部代发地方债 7/15-7/17 山东省 137 5/7/10年 自发自还地方债 7/14-7/16 海通证券 110 3/5/10年 固息公司债 7/14-7/16 财政部 400 3/5年 电子储蓄国债 7/10-7/19 财政部 280 10年 续发国债 7/17-7/21 今年第12期10年品种续发 进出口银行 60 四个月 贴现金融债 周一 50 5年 固息金融债 周一 中国联通 100 1年 短期融资券 周二 农发行 50 3年 固息金融债 周三 50 5年 固息金融债 周三 50 7年 固息增发债 周四 50 1年 固息增发债 周四 国开行 至多220 1/3/5/10年 固息增发债 周四 ======================================================================================= 3.国库现金定期存款到期 --------------------------------------------------------------------------------------- 期数 金额(亿元) 期限 起息日 到期日 2014年第一期 500 六个月 1/14 7/15 ====================================================================================== 二.资金投放因素 1.主要债券到期(规模在50亿元人民币以上) ------------------------------------------------------------------------------------- 发债主体 债券类型 到期本金规模 到期时间 (亿元) 财政部 代发地方债 239.4 上周六(12日) 财政部 储蓄国债 100 周二 华电集团 超短期融资券 65 周三 国开行 固息金融债 370 周五 注：一般情况下，债券到期的统计时间段为上周六至本周五。 ===================================================================================== 2.公开市场央票及回购到期(单位均为亿元人民币) ------------------------------------------- 央票到期 逆回购到期 正回购到期 合计 50 -- 500 550 ===================================================================================== 3.本周新股资金解冻 ------------------------------------------------------------------------------------- 申购日 简称 发行量(万股) 发行价(元) 中签率(%) 网上冻结资金(亿元) 合计冻结量 解冻日 7/10 北特科技 2,667 7.01 0.281 599.1 689.8 7/15 ===================================================================================== 4.国库现金定期存款招标 ------------------------------------------------------------------------------------- 招标日期 金额(亿元) 期限 起息日 到期日 7/15 500 六个月 7/15 2015/1/13 =====================================================================================(完) (整理 李宏薇; 审校 吴芳)