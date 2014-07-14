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亚洲 | 2014年 7月 14日 星期一 10:31 BJT

中国粮食：2014年夏粮总产13,659.6万吨，同比增长3.6%--国家统计局

路透北京7月14日 - 中国国家统计局周一称，2014年全国夏粮总产量13,659.6万吨，比2013年增产474.8万吨，增长3.6%，其中谷物总产量亦同比增长3.6%。

刊登在统计局网站的新闻稿指出，根据对全国26个夏粮生产省、区、市的调查，2014年谷物总产量12,580.9万吨，比2013年增产438.8万吨。

公告并称，2014年全国夏粮播种面积27,603.6千公顷，增长0.1%；全国夏粮单位面积产量4,948.5公斤/公顷（329.9公斤/亩），比2013年增加169.3公斤/公顷（11.3公斤/亩）,提高3.5%。(完) (发稿 李文科; 审校 曾祥进)
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