韩国个股：三星暂停与供应商东莞新洋电子业务往来，因涉嫌使用童工

标题新闻：俄罗斯副总理称准备维持当前原油产量，但若油价无下跌风险则或增产－国际文传电讯社
俄罗斯副总理德沃尔科维奇 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透首尔7月14日 - 韩国三星电子 周一表示，暂停与中国供应商东莞新洋电子有限公司的业务往来。之前有证据显示这家供应商涉嫌使用童工。
三星电子在官方博客发布声明称，若证实东莞新洋电子使用童工，将永久终止与该公司的业务往来。
美国劳工权益组织中国劳工观察（China Labor Watch）周四发布报告称，东莞新洋电子为其组装线雇佣童工。东莞新洋电子为手机外壳及配件供应商。中国劳工观察称，发现了至少五名没有与东莞新洋电子签订合同的“童工”。 (完) (编译 李爽; 审校 李春喜)
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路透4月25日 - 全球最大的建筑和矿山机械生产商卡特彼勒公布，季度营收增长3.8%，得益于各项业务的需求提升。 归属于普通股股东的第一季获利降至1.92亿美元，或每股0.32美元，上年同期为2.71亿或0.46美元。 扣除重组成本，卡特彼勒第一季每股盈余1.28美元，上年同期为0.64美元。 总营收增至98.2亿美元，上年同期为94.6亿美元。 卡特彼勒股价周二盘初急升7%，报103.54美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
波罗的海海岬型船运价指数跌13点，或0.73%，报1,767点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降81美元，报12,879美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。