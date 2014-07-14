韩国个股：三星暂停与供应商东莞新洋电子业务往来，因涉嫌使用童工

路透首尔7月14日 - 韩国三星电子 周一表示，暂停与中国供应商东莞新洋电子有限公司的业务往来。之前有证据显示这家供应商涉嫌使用童工。

三星电子在官方博客发布声明称，若证实东莞新洋电子使用童工，将永久终止与该公司的业务往来。

美国劳工权益组织中国劳工观察（China Labor Watch）周四发布报告称，东莞新洋电子为其组装线雇佣童工。东莞新洋电子为手机外壳及配件供应商。中国劳工观察称，发现了至少五名没有与东莞新洋电子签订合同的“童工”。 (完) (编译 李爽; 审校 李春喜)