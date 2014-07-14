香港热股：中通服早盘大涨一成，受三大电信商拟组铁塔设施合营消息带动

路透香港7月14日 - 受中国三大电信商拟组建铁塔设施合营的消息带动，电信设备供应商--中国通信服务股份有限公司 周一早盘股价最多升近一成，而三大电信商股价亦造好。

中通服早盘最多曾升近一成至3.99港元的盘中高点；中移动 、联通 和中国电信 则分别最多升2.6%、4.2%和4.6%。

中移动、联通及中国电信上周五宣布共同发起设立一家铁塔设施公司，注册资本为100亿元人民币，三方将分别持股40%、30.1%和29.9%。此举将有利减少行业的重复建设。

中通服是中国电信的子公司，去年来自国内电信运营商的收入同比增长9%，占经营收入比重63.3。