香港热股：中通服早盘大涨一成，受三大电信商拟组铁塔设施合营消息带动

标题新闻：俄罗斯副总理称准备维持当前原油产量，但若油价无下跌风险则或增产－国际文传电讯社
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路透香港7月14日 - 受中国三大电信商拟组建铁塔设施合营的消息带动，电信设备供应商--中国通信服务股份有限公司 周一早盘股价最多升近一成，而三大电信商股价亦造好。
中通服早盘最多曾升近一成至3.99港元的盘中高点；中移动 、联通 和中国电信 则分别最多升2.6%、4.2%和4.6%。
中移动、联通及中国电信上周五宣布共同发起设立一家铁塔设施公司，注册资本为100亿元人民币，三方将分别持股40%、30.1%和29.9%。此举将有利减少行业的重复建设。
中通服是中国电信的子公司，去年来自国内电信运营商的收入同比增长9%，占经营收入比重63.3。
麦格理表示，组建铁塔公司对中电信和联通较为有利，因它们未来可提供较佳的网络覆盖，网络质素可与中移动看齐。此外，长远来说三方合作兴建电信基建可使它们减省8-10%的资本开支。（完） (记者 梁慧仪; 审校 黄凯)
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路透4月25日 - 全球最大的建筑和矿山机械生产商卡特彼勒公布，季度营收增长3.8%，得益于各项业务的需求提升。 归属于普通股股东的第一季获利降至1.92亿美元，或每股0.32美元，上年同期为2.71亿或0.46美元。 扣除重组成本，卡特彼勒第一季每股盈余1.28美元，上年同期为0.64美元。 总营收增至98.2亿美元，上年同期为94.6亿美元。 卡特彼勒股价周二盘初急升7%，报103.54美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
波罗的海海岬型船运价指数跌13点，或0.73%，报1,767点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降81美元，报12,879美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。