新闻稿：穆迪向时代地产拟发行人民币票据授予暂行(P)B2评级

(以下中文新闻稿由穆迪提供。)

香港，2014年7月9日—穆迪投资者服务公司已向时代地产控股有限公司 (时代地产，B1/稳定) 拟发行的高级无抵押人民币票据授予暂行 (P)B2评级。

评级展望为稳定。

时代地产计划将发行所得用于现有债务再融资及满足一般运营资金要求。

待时代地产以令人满意的条款与细则发行上述票据之后，穆迪将取消其评级的暂行地位。

评级理据

穆迪副总裁/高级分析师曾启贤表示：“拟发行票据和近期发行的可转债有望增强时代地产的流动性状况。”

“上述票据发行计划对该公司信用指标影响有限，因为发行所得资金将主要用于现有债务的再融资。”曾启贤补充道。

此外，若2014年下半年房地产市场仍维持疲弱态势，穆迪预计时代地产将维持节制有度的购地策略，幷将调整其土地收购预算。

在该情景下，穆迪预计未来12-18个月时代地产的EBTIDA/利息覆盖率和收入/债务比率将分别维持在2倍-2.25倍和 105%-115%，而该信用指标水平与多数B 评级同业相仿。

时代地产的B1评级继续反映其中小规模运营，以及业务多集中于广东省的情况。

另一方面，时代地产在广东省具备一定品牌优势，幷且有着成功的业绩记录。公司侧重于大众市场住房，而广东省的住房需求在未来2-3年内将支撑其快速增长幷带来稳定的现金流。

通过参与城改项目，时代地产以具有竞争力的成本在广东省省会广州市获得地段优越的土地储备。这些优质的土地储备有助于提高其未来2-3年合约销售和盈利能力的可预期性。

另外，B1 评级亦考虑了时代地产于2013年IPO后执行迅速增长的业务战略所带来的融资与执行风险。

但时代地产在IPO及发行债券后决定继续深耕本地市场且流动性状况有所改善，因而此类风险有限。

此外，时代地产拥有低成本的土地储备，因而在定价方面具备一定灵活性，能在市场疲软时实现对销售进度的管控。

时代地产B2的债券评级低于其B1的公司家族评级，原因是该公司有抵押债务和子公司债务存在从属风险。中期内这两类债务占总资产的比例将维持在25%左右。2013年12月该比例为30%。

稳定展望反映了穆迪预计时代地产未来两年内可保持充裕的流动性，幷且不会显着改变其目前的财务状况、产品重心和地域覆盖面。

若时代地产在下列几方面建立稳定记录，则中期内其评级可能有上调的机会： (1) 合约销售及收入增长保持稳定，运营规模有所扩大； (2) 维持合理的现金结余，使之高于12个月内到期债务的150%，及 (3) 保持稳定的财务状况，收入/债务比率持续高于120%，EBITDA/利息覆盖率持续高于3倍。

若发生以下情况，则时代地产的评级可能有下调压力： (1) 由于合约销售情况疲弱、激进的土地收购或监管机构对房地产业采取更严格的调控措施，该公司的流动性和运营现金流恶化，在这种情况下，时代地产的资产负债表现金 (包括有限制用途和无限制用途的现金) 占12个月内到期债务的比例可能会降至100%以下，或 (2) 其信用指标出现恶化， EBITDA/利息覆盖率低于2倍。

时代地产的评级所采用的主要评级方法为2009年3月发表的《全球住房建造业评级方法》 (Global Homebuilding Industry) 。关于上述评级方法报告，请浏览www.moodys.com信用政策页。