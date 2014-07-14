表格：6月30日止日本生胶库存较10日前下降1.6%，至20,874吨

标题新闻：俄罗斯副总理称准备维持当前原油产量，但若油价无下跌风险则或增产－国际文传电讯社
俄罗斯副总理德沃尔科维奇 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透东京7月14日 - 日本橡胶贸易协会周一公布的数据显示，截至6月30日的日本生胶库存为20,874吨，较10日前的水准减少1.6%。
以下为分类库存数据(单位：吨)：
种类 6月30日 6月20日 6月10日 5月31日 5月20日 5月10日
生胶 20,874 21,205 21,627 22,174 22,514 21,880
天然乳胶 602 532 550 597 578 575
合成胶(固体) 1,652 1,673 1,582 1,617 1,570 1,499
合成乳胶(D.R.C.) 89 89 109 29 29 29 (完) (编译 张若琪 审校 石冠兰)
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路透4月25日 - 全球最大的建筑和矿山机械生产商卡特彼勒公布，季度营收增长3.8%，得益于各项业务的需求提升。 归属于普通股股东的第一季获利降至1.92亿美元，或每股0.32美元，上年同期为2.71亿或0.46美元。 扣除重组成本，卡特彼勒第一季每股盈余1.28美元，上年同期为0.64美元。 总营收增至98.2亿美元，上年同期为94.6亿美元。 卡特彼勒股价周二盘初急升7%，报103.54美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
波罗的海海岬型船运价指数跌13点，或0.73%，报1,767点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降81美元，报12,879美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。