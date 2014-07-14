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亚洲 | 2014年 7月 14日 星期一 10:43 BJT

表格：6月30日止日本生胶库存较10日前下降1.6%，至20,874吨

路透东京7月14日 - 日本橡胶贸易协会周一公布的数据显示，截至6月30日的日本生胶库存为20,874吨，较10日前的水准减少1.6%。

以下为分类库存数据(单位：吨)：

种类 6月30日 6月20日 6月10日 5月31日 5月20日 5月10日

生胶 20,874 21,205 21,627 22,174 22,514 21,880

天然乳胶 602 532 550 597 578 575

合成胶(固体) 1,652 1,673 1,582 1,617 1,570 1,499

合成乳胶(D.R.C.) 89 89 109 29 29 29 (完) (编译 张若琪 审校 石冠兰)
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