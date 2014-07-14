新闻稿：穆迪向中国银行的中期票据授予A1评级

(以下中文新闻稿由穆迪提供。)

香港，2014年7月8日—穆迪投资者服务公司已向中国银行股份有限公司 (中行) 巴黎分行拟发行的2年期和5年期高级无抵押人民币票据授予A1的评级。

上述评级展望为稳定。

该票据将根据中行100亿美元中期票据计划发行。

评级理据

穆迪副总裁/高级信用评级主任郭书岑称：“上述A1债务评级与中行的长期存款评级保持一致，反映了拟发行债券的结构。”

相关高级票据将构成发行人的直接、非次级、无条件和无抵押债务。这些票据将以固定息票发行，到期可按本金额赎回。

上述评级所采用的主要评级方法为2013年5月发表的《全球银行评级方法》 (Global Banks) 。关于该评级方法报告，请浏览www.moodys.com信用政策页。