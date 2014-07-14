新闻稿：穆迪向中国银行的中期票据授予A1评级

标题新闻：俄罗斯副总理称准备维持当前原油产量，但若油价无下跌风险则或增产－国际文传电讯社
俄罗斯副总理德沃尔科维奇 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
(以下中文新闻稿由穆迪提供。)
香港，2014年7月8日—穆迪投资者服务公司已向中国银行股份有限公司 (中行) 巴黎分行拟发行的2年期和5年期高级无抵押人民币票据授予A1的评级。
上述评级展望为稳定。
该票据将根据中行100亿美元中期票据计划发行。
评级理据
穆迪副总裁/高级信用评级主任郭书岑称：“上述A1债务评级与中行的长期存款评级保持一致，反映了拟发行债券的结构。”
相关高级票据将构成发行人的直接、非次级、无条件和无抵押债务。这些票据将以固定息票发行，到期可按本金额赎回。
上述评级所采用的主要评级方法为2013年5月发表的《全球银行评级方法》 (Global Banks) 。关于该评级方法报告，请浏览www.moodys.com信用政策页。
中国银行股份有限公司总部设于北京，截至2014年３月31日该行资产规模为人民币15.1万亿元 (约合2.5万亿美元) 。(完)
俄罗斯副总理德沃尔科维奇 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透4月25日 - 全球最大的建筑和矿山机械生产商卡特彼勒公布，季度营收增长3.8%，得益于各项业务的需求提升。 归属于普通股股东的第一季获利降至1.92亿美元，或每股0.32美元，上年同期为2.71亿或0.46美元。 扣除重组成本，卡特彼勒第一季每股盈余1.28美元，上年同期为0.64美元。 总营收增至98.2亿美元，上年同期为94.6亿美元。 卡特彼勒股价周二盘初急升7%，报103.54美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
波罗的海海岬型船运价指数跌13点，或0.73%，报1,767点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降81美元，报12,879美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。