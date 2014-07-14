新加坡经济：受制造业拖累第二季陷入萎缩，为七个季度以来首次

* 第二季GDP经季节调整环比年率为下降0.8%，较上年同期增长2.1%

* 制造业环比年率为下挫19.4%，第一季为增长12.2%

路透新加坡7月14日 - 周一公布的数据显示，新加坡经济在4-6月出现七个季度以来首次萎缩，因制造业活动大幅下滑。

新加坡第二季经季节调整的国内生产总值(GDP)环比年率为下降0.8%，远逊于成长2.5%的路透调查预估中值。

这项数据上次出现负值还是在2012年第三季，当时为萎缩了3.6%。

新加坡贸工部公布的这项初值数据还显示，第二季GDP较上年同期成长2.1%，逊于第一季修正值成长4.7%，以及路透调查预估中值成长3.1%。

具体分项数据显示，制造业第二季经季节调整的环比年率为下挫19.4%，较第一季的成长12.2%严重恶化。

建筑业第二季环比年率为成长2.6%，服务业为扩张5.2%。

许多经济分析师年初时曾预测，随着美国和欧洲经济复苏，新加坡出口将受到提振，但由此而带来的需求增长直到现在也未见端倪。

政府预测新加坡经济在去年增长3.9%之后，2014年料成长2-4%。分析师普遍认为2014年全年增幅料接近政府预估区间的高端。(完)