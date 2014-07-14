新加坡经济：受制造业拖累第二季陷入萎缩，为七个季度以来首次

标题新闻：俄罗斯副总理称准备维持当前原油产量，但若油价无下跌风险则或增产－国际文传电讯社
俄罗斯副总理德沃尔科维奇 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
* 第二季GDP经季节调整环比年率为下降0.8%，较上年同期增长2.1%
* 制造业环比年率为下挫19.4%，第一季为增长12.2%
路透新加坡7月14日 - 周一公布的数据显示，新加坡经济在4-6月出现七个季度以来首次萎缩，因制造业活动大幅下滑。
新加坡第二季经季节调整的国内生产总值(GDP)环比年率为下降0.8%，远逊于成长2.5%的路透调查预估中值。
这项数据上次出现负值还是在2012年第三季，当时为萎缩了3.6%。
新加坡贸工部公布的这项初值数据还显示，第二季GDP较上年同期成长2.1%，逊于第一季修正值成长4.7%，以及路透调查预估中值成长3.1%。
具体分项数据显示，制造业第二季经季节调整的环比年率为下挫19.4%，较第一季的成长12.2%严重恶化。
建筑业第二季环比年率为成长2.6%，服务业为扩张5.2%。
许多经济分析师年初时曾预测，随着美国和欧洲经济复苏，新加坡出口将受到提振，但由此而带来的需求增长直到现在也未见端倪。
政府预测新加坡经济在去年增长3.9%之后，2014年料成长2-4%。分析师普遍认为2014年全年增幅料接近政府预估区间的高端。(完)
(编译 郑茵 审校 张若琪)
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路透4月25日 - 全球最大的建筑和矿山机械生产商卡特彼勒公布，季度营收增长3.8%，得益于各项业务的需求提升。 归属于普通股股东的第一季获利降至1.92亿美元，或每股0.32美元，上年同期为2.71亿或0.46美元。 扣除重组成本，卡特彼勒第一季每股盈余1.28美元，上年同期为0.64美元。 总营收增至98.2亿美元，上年同期为94.6亿美元。 卡特彼勒股价周二盘初急升7%，报103.54美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
波罗的海海岬型船运价指数跌13点，或0.73%，报1,767点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降81美元，报12,879美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。