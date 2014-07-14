更新版 1-新债招标：中国两期地方债与国债点差续扩，谨慎预期压制热情

* 三年地方债利率4.15%，五年4.28%

* 利率与同期限国债点差续扩张

* 预期现券收益率处相对低点，加重观望心理 (新增交易员评论和更多细节)

路透北京7月14日 - 中国财政部周一代理招标发行的三及五年两期地方债，中标利率与同期限国债的点差呈续扩张态势。交易员认为，机构预期当前现券收益率处相对低点，加重非刚性配置需求观望心理，且地方债流动性不佳，亦影响其受青睐程度。

业内人士稍早透露，财政部上午代理发行的三年期地方债，中标利率4.15%，五年期品种中标利率4.28%，投标倍数分别为1.41倍和1.44倍。

“结果比预期高，(中标利率)和国债的偏离还是比较大的，说明市场不是太好，对财政部代发感觉没什么需求，”上海一银行交易员称。

她指出，部分机构不考核免税效应、地方债流动性一般、以及机构预期当前利率债收益率水平位于相对低点，均限制投资者参与投标热情。

银行间固定利率国债到期收益率曲线 中，三年和五年品种的最新值分别为3.8631%和3.9578%。据此计算，今日两期债与其点差为28.69bp(基点)和32.22bp。

财政部此前最近一次代理发行地方债是在6月27日，期限亦为三年和五年期两个品种，当时与同期限国债点差分别是27.45bp和28.38bp。

作为中国第二家进行自发自还地方债试点的山东省，上周五其招标的三期地方债中标利率意外低于同期国债约20个基点，令市场大为诧异。

不过交易人士指出，自发自还地方债招标结果受非市场因素影响，与财政部代理发行的地方债不可相比。

今日两期债为财政部代发的第六期和第七期地方政府债，总额468亿元人民币，三年和五年期各半。发行主体包括黑龙江、河南、重庆、湖南四省市。

该两期债7月15日开始计息，招标结束至7月17日进行分销，7月21日起上市交易，发行手续费；三年期发行手续费为承销面值的0.05%，五年为承销面值的0.1%。

包括今日所发债券，财政部已代理发行七期地方债，期限三、五及七年，金额总计1,688亿元；地方政府自发自还完成发行的包括广东省和山东省两家，发行规模合计285亿元。

今年2014年地方财政收支差额4,000亿元，比去年增加500亿元；国务院并同意由财政部代理发行或继续试点由地方政府自行发债弥补地方财政收支差额，并列入省级预算管理。此前财政部公布，今年上海等10个地区试点地方政府债券自发自还总规模为1,092亿元。