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亚洲 | 2014年 7月 14日 星期一 10:56 BJT

《汇市简讯》美元/韩元从1,020上方的高位回落

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* 美元/韩元开盘报在1,020上方，但失守该关卡，回落至1,017.8

* 过去几周美元/韩元升势往往在1,021韩元前败下阵来

* 股市今日继续从上周葡萄牙金融问题引发的跌势中反弹

* 韩国综合股价指数涨0.5%，呼应MSCI明晟亚太地区(除日本)指数升0.4%走势

* 日圆/韩元从10.06高位跌至10.04，上周一低点为9.87

* 市场在静候美国联邦储备理事会(美联储，FED)主席叶伦周二和周三的国会作证以及中国周三公布的GDP数据

(完)

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