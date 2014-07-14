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亚洲 | 2014年 7月 14日 星期一 10:56 BJT

日本债市：公债价格小幅下滑，指标10年期券未成交

路透东京7月14日 - 日本公债价格周一下滑，受到获利了结的打压，且本周稍晚有五年期公债标售。

但大多数中长期投资大户采取观望态度，日本央行将在周一展开为期两日的月度政策会议，但料政策不会改变。

10年期日债期货 下跌0.07点至145.88。

五年期日债收益率 从上周五标售前所及15个月低点上升0.5个基点至0.150%。

现行10年期公债 在早盘未成交。

当日涨跌 上日

最新报价 (基点) 收市价

两年期公债 0.000% +0.0 0.060%

五年期公债 0.150% +0.5 0.145%

10年期公债 0.000% +0.0 0.530%

20年期公债 1.410% +0.5 1.405%

30年期公债 1.715% +0.5 1.710%

10年期公债期货 <0#JGB:> 145.88 -0.07 145.95

注1：公债期货涨跌为点数。

注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 李婷仪 审校 石冠兰)
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