《分析》部分高风险资产近期受创，投资者担心情况会越来越糟

他把最近市场波动性上扬归因于美联储官员的言论，这些言论提及美联储以开始升息展开政策正常化的必要性，另外官员也忧心市场的“自满”氛围。

美联储购债计划预计今年10月结束，他预期有可能六个月后开始升息。

**价格过热**

美联储以及其他主要央行力推的宽松资金，受益的不只是股债市。最近几年中，运动球队与球员身价、艺术品、豪宅等，价格也跟着扶摇直上。

有些分析师担心，“聪明钱”正在淡出某些领域，其他留下来的人可能面临损失。Sundial Capital Research创办人Jason Goepfert指出，过去六个月的IPO案中，约60%是和创投(风险投资)的退场策略有关，这个比例是过去几年最高。

过去一年美国有一些新股表现明显不佳。收纳用品零售商Container Store Group 去年11月甫上市，上周就发出获利预警，目前股价已较去年底几近腰斩。另外，三明治连锁商Potbelly Corp 在去年10月风光上市之后，如今也让投资人大失所望，市值已经比当时少了三分之二。

社群网站Twitter 去年11月挂牌，七周内股价飙升将近两倍，但从那之后已下跌48%。

“我会毫不犹豫地在此获利了结。我绝不会离开市场，但有一波修正已在隐然成形，”Joy说。(完) (编译 洪曦/石冠兰/李婷仪 审校 郑茵/蔡美珍)