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亚洲 | 2014年 7月 14日 星期一 11:02 BJT

日本股市：散户追捧小盘股推动早盘上扬，但机构投资者仍作壁上观

路透东京7月14日 - 日本股市日经指数周一温和上涨，因散户投资者追捧中小盘股。

早盘结束时，日经指数 上涨0.4%报15,221.56点，有望结束五日连跌，此前欧元区银行业忧虑缓解，并提振周五美股上扬。

但在本周一系列重要事件之前，许多机构投资者还是作壁上观，因而国内散户投资者成为当日市场的主角。

主板方面，权重股软银 交投最为活跃，股价攀升1.6%，之前日本经济新闻称，该公司已达成基本协议，向德国电讯(Deutsche Telekom) 收购T-Mobile US ，从而为T-Mobile和Sprint Corp 的合并铺平道路。

东证股价指数 涨0.4%报1,259.73点，盘中交投清淡，JPX-日经400指数 涨0.3%报11,455.48点。(完)
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