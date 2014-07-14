日本股市：散户追捧小盘股推动早盘上扬，但机构投资者仍作壁上观

标题新闻：俄罗斯副总理称准备维持当前原油产量，但若油价无下跌风险则或增产－国际文传电讯社
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路透东京7月14日 - 日本股市日经指数周一温和上涨，因散户投资者追捧中小盘股。
早盘结束时，日经指数 上涨0.4%报15,221.56点，有望结束五日连跌，此前欧元区银行业忧虑缓解，并提振周五美股上扬。
但在本周一系列重要事件之前，许多机构投资者还是作壁上观，因而国内散户投资者成为当日市场的主角。
主板方面，权重股软银 交投最为活跃，股价攀升1.6%，之前日本经济新闻称，该公司已达成基本协议，向德国电讯(Deutsche Telekom) 收购T-Mobile US ，从而为T-Mobile和Sprint Corp 的合并铺平道路。
东证股价指数 涨0.4%报1,259.73点，盘中交投清淡，JPX-日经400指数 涨0.3%报11,455.48点。(完)
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路透4月25日 - 全球最大的建筑和矿山机械生产商卡特彼勒公布，季度营收增长3.8%，得益于各项业务的需求提升。 归属于普通股股东的第一季获利降至1.92亿美元，或每股0.32美元，上年同期为2.71亿或0.46美元。 扣除重组成本，卡特彼勒第一季每股盈余1.28美元，上年同期为0.64美元。 总营收增至98.2亿美元，上年同期为94.6亿美元。 卡特彼勒股价周二盘初急升7%，报103.54美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
波罗的海海岬型船运价指数跌13点，或0.73%，报1,767点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降81美元，报12,879美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。